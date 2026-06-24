Sarkari Naukri: डिप्टी कलेक्टर बनने की रखते हैं चाहत, तो यहां मिल रहा मौका, बेहतरीन मिलेगी सैलरी

TNPSC Group 1 Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है. तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन (TNPSC) ने कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन-I (Group I Services) के तहत भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नोटिफिकेशन संख्या 05/2026 और विज्ञापन संख्या 736 के अनुसार विभिन्न प्रशासनिक पदों के लिए कुल 26 रिक्तियों पर आवेदन मांगे हैं. जो कोई भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट tnpsc.gov.in के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं.

इस भर्ती अभियान के माध्यम से डिप्टी कलेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर सहित कई प्रतिष्ठित ग्रुप-1 पदों को भरा जाएगा. ये सभी पद तमिलनाडु सरकार के पे मैट्रिक्स लेवल-22 के अंतर्गत आते हैं, जो राज्य की सबसे सम्मानजनक सिविल सेवा नौकरियों में गिने जाते हैं.

आवेदन और परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियां

उम्मीदवार 30 जून 2026 से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है. आवेदन फॉर्म में सुधार के लिए 2 अगस्त से 4 अगस्त 2026 तक करेक्शन विंडो खुली रहेगी. प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) का आयोजन 6 सितंबर 2026 को सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक किया जाएगा. प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों का आयोजन केवल चेन्नई परीक्षा केंद्र में होगा.

शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduate) डिग्री होना अनिवार्य है. सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की आयु 21 से 34 वर्ष के बीच होनी चाहिए. वहीं BC/MBC वर्ग को 3 वर्ष तथा SC, SC(A) और ST वर्ग के उम्मीदवारों को 5 वर्ष की आयु छूट प्रदान की जाएगी.

तमिल भाषा का ज्ञान जरूरी

TNPSC Group 1 भर्ती में तमिल भाषा की दक्षता एक महत्वपूर्ण पात्रता शर्त है. उम्मीदवार ने SSLC, HSC या डिग्री स्तर पर तमिल विषय पढ़ा हो, तमिल माध्यम से शिक्षा प्राप्त की हो या TNPSC का निर्धारित भाषा परीक्षण उत्तीर्ण किया हो. इसके अलावा मुख्य परीक्षा में तमिल पात्रता परीक्षा भी शामिल रहेगी.

चयन प्रक्रिया कैसी होगी?

उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में किया जाएगा:

प्रारंभिक परीक्षा (Objective Type)

मुख्य परीक्षा (चार वर्णनात्मक प्रश्नपत्र)

100 अंकों का साक्षात्कार (Interview)

प्रारंभिक परीक्षा केवल स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में आयोजित की जाएगी, जबकि अंतिम मेरिट मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों के आधार पर तैयार होगी.

आवेदन शुल्क और छूट

प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है. मुख्य परीक्षा के लिए चयनित उम्मीदवारों को 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा. SC/ST, दिव्यांग उम्मीदवारों और बेसहारा विधवाओं को पूर्ण शुल्क छूट मिलेगी. वहीं BC, BCM, MBC/DC वर्ग के अभ्यर्थियों को तीन बार तथा पूर्व सैनिकों को दो बार शुल्क छूट का लाभ मिलेगा.