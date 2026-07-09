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Sarkari Naukri: आपके पास है ITI, डिप्लोमा, तो लोक सेवा आयोग में अफसर बनने का मौका, इस दिन से आवेदन शुरू

TNPSC CTS Recruitment 2026 Sarkari Naukri: लोक सेवा आयोग (TNPSC) के जरिए अधिकारी बनने का एक सुनहरा मौका है. इन पदों पर अप्लाई करने से पहले दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: July 9, 2026 8:32:26 AM IST

Sarkari Naukri TNPSC CTS Recruitment 2026: सरकारी नौकरी पाने का एक बढ़िया अवसर है.
Sarkari Naukri TNPSC CTS Recruitment 2026: सरकारी नौकरी पाने का एक बढ़िया अवसर है.


TNPSC CTS Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे डिप्लोमा और ITI उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है. तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (TNPSC) ने कंबाइंड टेक्निकल सर्विसेज (CTS) परीक्षा 2026 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती अभियान के तहत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 56 तकनीकी पदों पर कुल 839 रिक्तियां भरी जाएंगी.

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 जुलाई 2026 से शुरू होगी और इच्छुक उम्मीदवार 15 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकेंगे. लिखित परीक्षा का आयोजन 20 सितंबर 2026 को प्रस्तावित है.

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कई सरकारी विभागों में मिलेगी नौकरी का अवसर

इस भर्ती के जरिए राज्य के कई महत्वपूर्ण विभागों में नियुक्तियां की जाएंगी. इनमें ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, कृषि विभाग, लोक निर्माण विभाग (PWD), राजमार्ग विभाग तथा रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग प्रमुख हैं. इन विभागों में तकनीकी योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग पद निर्धारित किए गए हैं, जिससे डिप्लोमा और ITI धारकों को सरकारी सेवा में शामिल होने का अच्छा अवसर मिलेगा.

ग्रामीण विकास विभाग में सबसे अधिक पद

रोड इंस्पेक्टर – 149 पद
ओवरसियर/जूनियर ड्राफ्टिंग ऑफिसर – 129 पद
जूनियर ट्रेनिंग ऑफिसर (रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग) – 119 पद
असिस्टेंट एग्रीकल्चरल ऑफिसर (कृषि विभाग) – 110 पद
जूनियर ड्राफ्टिंग ऑफिसर (PWD जल संसाधन विंग) – 101 पद

इसके अलावा अन्य तकनीकी पदों पर भी योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी.

आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां

नोटिफिकेशन जारी: 7 जुलाई 2026
ऑनलाइन आवेदन शुरू: 17 जुलाई 2026
आवेदन की अंतिम तिथि: 15 अगस्त 2026 (रात 11:59 बजे तक)
लिखित परीक्षा: 20 सितंबर 2026 (संभावित)

उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर TNPSC के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे.

कौन कर सकता है आवेदन?

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित ट्रेड या विषय में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होना आवश्यक है. पद के अनुसार अभ्यर्थियों के पास निम्न में से कोई एक योग्यता होनी चाहिए.

इंजीनियरिंग में डिप्लोमा
ITI प्रमाणपत्र
नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (NTC)
नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट (NAC)

उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले संबंधित पद की पात्रता और अन्य शर्तों को आधिकारिक नोटिफिकेशन में ध्यानपूर्वक जांचने की सलाह दी गई है.

चयन प्रक्रिया में नहीं होगा इंटरव्यू

TNPSC ने स्पष्ट किया है कि इस भर्ती में इंटरव्यू आयोजित नहीं किया जाएगा. चयन पूरी तरह लिखित परीक्षा और उसके बाद दस्तावेज़ सत्यापन (Document Verification) के आधार पर किया जाएगा. इससे चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष रहेगी.

TNPSC CTS Recruitment 2026 तकनीकी क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे डिप्लोमा और ITI उम्मीदवारों के लिए शानदार अवसर लेकर आया है. 839 रिक्तियों के साथ यह भर्ती अभियान विभिन्न सरकारी विभागों में रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा.

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Tags: home-hero-pos-2sarkari naukriTNPSCTNPSC CTS Recruitment
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