Territorial Army Vacancy: टेरिटोरियल आर्मी में नौकरी पाने का मौका, बस पूरी करनी ये शर्तें, बेहतरीन होगी सैलरी

Territorial Army Recruitment 2026 Rally: भारतीय सेना ने टेरिटोरियल आर्मी के तहत 130 इन्फैंट्री बटालियन, इकोलॉजिकल, कुमाऊं ने भर्ती रैली का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 69 सोल्जर पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. भर्ती मुख्य रूप से पूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF & CC) तथा राज्य वन विभाग की योग्य पूर्व महिला कर्मचारियों के लिए आयोजित की जा रही है.

उम्मीदवार जो कोई भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे टेरिटोरियल आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट territorialarmy.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन पंजीकरण करने के साथ-साथ 03 से 08 अगस्त 2026 तक देवकटिया ग्राउंड, पिथौरागढ़ (उत्तराखंड) में आयोजित होने वाली भर्ती रैली में सीधे भी शामिल हो सकते हैं.

महत्वपूर्ण तारीखें

भर्ती प्रक्रिया छह दिनों तक चलेगी. आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार 03 अगस्त को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, 04 अगस्त को फिजिकल एफिशिएंसी परीक्षा आयोजित की जाएगी, जबकि 05 से 08 अगस्त तक शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण एवं इंटरव्यू लिया जाएगा. बिना ऑनलाइन पंजीकरण वाले अभ्यर्थियों को 03 अगस्त की सुबह 6 बजे रिपोर्ट करना होगा.

ट्रेड वाइज वैकेंसी

इस भर्ती में कुल 10 अलग-अलग ट्रेड शामिल हैं. इनमें सबसे अधिक 49 पद सोल्जर (जनरल ड्यूटी) के लिए निर्धारित किए गए हैं, जो केवल उत्तराखंड के योग्य उम्मीदवारों के लिए हैं. इसके अलावा शेफ, वॉशरमैन, टेलर, इक्विपमेंट रिपेयरर, हेयर ड्रेसर, ब्लैक स्मिथ, क्लर्क, कारपेंटर और हाउस कीपर जैसे अन्य ट्रेडों में भी भर्ती होगी, जिनके लिए पूरे भारत के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

फॉर्म भरने की क्या है योग्यता

भर्ती में वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जो भारतीय सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिक हों या MoEF & CC तथा राज्य वन विभाग की पूर्व महिला कर्मचारी हों और उन्होंने कम से कम 20 वर्ष की सेवा पूरी की हो. उम्मीदवार का मेडिकल स्टेटस SHAPE-I होना चाहिए तथा सेवा रिकॉर्ड में चरित्र “Very Good” या “Exemplary” दर्ज होना आवश्यक है. पूर्व सैनिकों को सेवानिवृत्ति के पांच वर्षों के भीतर नामांकन कराना होगा और किसी भी आपराधिक या सिविल मामले में संलिप्त नहीं होना चाहिए.

ऐसे होगा चयन

पूर्व सैनिक उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद 1.6 किलोमीटर दौड़, पुल-अप, 9 फीट की खाई पार करना और बैलेंस टेस्ट देना होगा. इसके बाद सफल उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण और इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा. वहीं, MoEF & CC एवं राज्य वन विभाग की महिला पूर्व कर्मचारियों का चयन इंटरव्यू, वनीकरण एवं नर्सरी प्रबंधन दक्षता परीक्षण और मेडिकल जांच के आधार पर किया जाएगा.

आवेदन शुल्क

आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार इस भर्ती के लिए किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है. उम्मीदवार बिना किसी शुल्क के ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं या सीधे भर्ती रैली में शामिल हो सकते हैं.

यदि आप पूर्व सैनिक हैं या वन विभाग से संबंधित पात्र पूर्व कर्मचारी हैं, तो 130 INF BN TA ECO KUMAON भर्ती रैली 2026 आपके लिए सरकारी सेवा में दोबारा योगदान देने का एक शानदार अवसर है. भर्ती में शामिल होने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें और निर्धारित तिथियों पर समय से रिपोर्ट करें.