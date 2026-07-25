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Sarkari Naukri: अगर आपके पास है ये डिग्री, तो SPMCIL में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, बेहतरीन है सैलरी

SPMCIL Recruitment 2026 Sarkari Naukri: एसपीएमसीआईएल में नौकरी (Sarkari Naukri) पाने का मन बना रहे युवाओं के लिए एक अच्छा मौका है. इन पदों पर अप्लाई करने से पहले दिए गए बातों को गौर से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: July 25, 2026 2:30:36 PM IST

Sarkari Naukri SPMCIL Recruitment 2026: सरकारी नौकरी पाने का अच्छा अवसर है.
Sarkari Naukri SPMCIL Recruitment 2026: सरकारी नौकरी पाने का अच्छा अवसर है.


SPMCIL Recruitment 2026: सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SPMCIL) ने सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक शानदार अवसर जारी किया है. कंपनी ने डिप्टी मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. विज्ञापन संख्या 02/2026 के तहत जारी इस भर्ती अभियान में कुल 24 रिक्त पदों को भरा जाएगा. 

यह नियुक्तियां वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले शेड्यूल A मिनी-रत्न श्रेणी-I केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में की जाएंगी. योग्य उम्मीदवार SPMCIL की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 24 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

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SPMCIL Recruitment 2026: पदों और रिक्तियों का विवरण

डिप्टी मैनेजर (IT – एप्लीकेशन डेवलपर): 1 पद
असिस्टेंट मैनेजर (HR): 4 पद
असिस्टेंट मैनेजर (फाइनेंस एंड अकाउंट्स): 9 पद
असिस्टेंट मैनेजर (मटेरियल्स मैनेजमेंट): 4 पद
असिस्टेंट मैनेजर (IT): 2 पद
असिस्टेंट मैनेजर (राजभाषा): 1 पद
असिस्टेंट मैनेजर (सुरक्षा): 3 पद

शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

एसपीएमसीआईएल ने हर पद के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की है. IT पदों के लिए कंप्यूटर साइंस, IT या ECE में BE/BTech, MCA जैसी डिग्री मांगी गई है. HR पदों के लिए MBA, मास्टर डिग्री या PG डिप्लोमा आवश्यक है. फाइनेंस पदों के लिए CA, ICWA और BCom जैसी योग्यता जरूरी है. वहीं मटेरियल्स मैनेजमेंट, राजभाषा और सुरक्षा विभागों के लिए संबंधित क्षेत्र की डिग्री और अनुभव मांगा गया है.

असिस्टेंट मैनेजर पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष और डिप्टी मैनेजर पद के लिए 35 वर्ष तय की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी.

आवेदन की महत्वपूर्ण तारीखें

नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख: 25 जुलाई 2026
ऑनलाइन आवेदन शुरू: 25 जुलाई 2026
आवेदन की अंतिम तारीख: 24 अगस्त 2026
फीस जमा करने की अंतिम तारीख: 24 अगस्त 2026 शाम 5 बजे तक
ऑनलाइन परीक्षा: जल्द घोषित की जाएगी

आवेदन शुल्क और चयन प्रक्रिया

सामान्य, OBC, EWS और ESM वर्ग के उम्मीदवारों को 1,000 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. SC, ST और PwD उम्मीदवारों के लिए शुल्क 200 रुपये निर्धारित किया गया है. उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. लिखित परीक्षा को 75 प्रतिशत और इंटरव्यू को 25 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा. इसके बाद चयनित उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा.

सर्विस बॉन्ड और आवेदन प्रक्रिया

चयनित उम्मीदवारों को E-1 और E-2 स्तर पर नियुक्ति मिलने के बाद 3 लाख रुपये का सर्विस बॉन्ड भरना होगा. उम्मीदवारों को कम से कम तीन साल तक संगठन में सेवा देनी होगी. आवेदन के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल OTP से सत्यापित करके व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण भरना होगा. जरूरी दस्तावेज अपलोड करने और आवेदन शुल्क जमा करने के बाद फॉर्म सबमिट करना होगा.

SPMCIL Recruitment 2026: सरकारी करियर का बेहतर मौका

SPMCIL जैसी प्रतिष्ठित सरकारी संस्था में नौकरी पाने का यह अच्छा अवसर है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में योग्यता, पात्रता और अन्य शर्तों को ध्यान से जरूर जांच लें.

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Tags: sarkari naukriSPMCILSPMCIL Recruitment
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