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Sarkari Naukri 2026: बिजली विभाग में निकली बंपर वैकेंसी, इस दिन से आवेदन शुरू, शानदार मिलेगी सैलरी

Sarkari Naukri RVUNL Recruitment 2026: राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RVUNL) में नौकरी (PSU Job) की चाहत रखने वालों के लिए अच्छी खबर है. जो कोई भी यहां आवेदन करना चाहते हैं, वे दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: July 31, 2026 3:35:09 PM IST

Sarkari Naukri RVUNL Recruitment 2026: इस दिन से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी.
Sarkari Naukri RVUNL Recruitment 2026: इस दिन से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी.


RVUNL Recruitment 2026: राजस्थान में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RVUNL) ने RVUNL Recruitment 2026 के तहत 2,005 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है. इस भर्ती अभियान के जरिए जूनियर इंजीनियर (JE), जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट/कमर्शियल असिस्टेंट-II के पद भरे जाएंगे.

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 5 अगस्त 2026 से शुरू होगी और इच्छुक उम्मीदवार 20 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकेंगे. विस्तृत भर्ती विज्ञापन जल्द ही RVUNL की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा.

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RVUNL Recruitment 2026: किन पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती अभियान में राजस्थान की विभिन्न बिजली कंपनियों में नियमित, बैकलॉग और TSP क्षेत्र की रिक्तियों को शामिल किया गया है. कुल 2,005 पदों को तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है.

जूनियर इंजीनियर (JE)- 869 पद
जूनियर अकाउंटेंट- 371 पद
जूनियर असिस्टेंट / कमर्शियल असिस्टेंट-II:- 765 पद
कुल पद- 2,005

यह भर्ती तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए रोजगार का शानदार अवसर है.

आवेदन प्रक्रिया कब शुरू होगी?

RVUNL द्वारा जारी प्रारंभिक सूचना के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार हैं.

आवेदन शुरू: 5 अगस्त 2026
आवेदन की अंतिम तिथि: 20 अगस्त 2026

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.

नोटिफिकेशन PDF में क्या होगी जानकारी?

फिलहाल RVUNL ने भर्ती का संक्षिप्त नोटिस जारी किया है. विस्तृत नोटिफिकेशन में निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध होगी.

शैक्षणिक योग्यता
आयु सीमा
आवेदन शुल्क
चयन प्रक्रिया
परीक्षा पैटर्न
सिलेबस
वेतनमान
आरक्षण और श्रेणीवार पदों का विवरण

नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उम्मीदवारों को सभी पात्रता शर्तों को ध्यान से पढ़कर ही आवेदन करना चाहिए.

किन उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका?

यह भर्ती उन युवाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं.

इंजीनियरिंग डिग्री धारकों के लिए जूनियर इंजीनियर के पद.
कॉमर्स पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के लिए जूनियर अकाउंटेंट.
स्नातक अभ्यर्थियों के लिए जूनियर असिस्टेंट एवं कमर्शियल असिस्टेंट-II के पद उपलब्ध होंगे.

आवेदन से पहले रखें इन बातों का ध्यान

आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे.
सभी दस्तावेज पहले से तैयार रखें.
आवेदन फॉर्म भरते समय व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी सही दर्ज करें.
आवेदन जमा करने के बाद उसकी एक कॉपी भविष्य के लिए सुरक्षित रखें.
आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाले विस्तृत नोटिफिकेशन पर नियमित नजर रखें.

क्यों खास है RVUNL Recruitment 2026?

राजस्थान की बिजली कंपनियों में इतनी बड़ी संख्या में भर्तियां लंबे समय बाद आयोजित की जा रही हैं. कुल 2,005 पदों पर भर्ती होने से हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का अवसर मिलेगा. इसके अलावा विभिन्न पदों पर भर्ती होने से अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकेंगे.

RVUNL Recruitment 2026 राजस्थान के नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आई है. यदि आप जूनियर इंजीनियर, जूनियर अकाउंटेंट या जूनियर असिस्टेंट के पदों के लिए योग्य हैं, तो 5 अगस्त से आवेदन प्रक्रिया शुरू होते ही समय पर आवेदन करें.

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Tags: RVUNLRVUNL Recruitmentsarkari naukri
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