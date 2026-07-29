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बोर्ड परीक्षा में फेल लोगों के लिए नौकरी पाने का मौका, 24000 पदों पर होगी बहाली, बिना एग्जाम होगा सेलेक्शन

Rajasthan Safai Karmchari Bharti 2026 Sarkari Naukri: स्थानीय स्वशासन विभाग में नौकरी (Sarkari Naukri) पाने का मन बना रहे युवाओं के लिए बढ़िया मौका है. अगर आप भी इन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो नीचे दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: July 29, 2026 3:48:27 PM IST

Sarkari Naukri Rajasthan Safai Karmchari Bharti 2026: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.
Sarkari Naukri Rajasthan Safai Karmchari Bharti 2026: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.


Rajasthan Safai Karmchari Bharti 2026: राजस्थान में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. राजस्थान सरकार के स्थानीय स्वशासन विभाग (Local Self Government Department) ने Rajasthan Safai Karmchari Bharti 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती अभियान के तहत राज्य के 183 शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) में 24,000 से अधिक सफाई कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट पदों को भरा जाएगा.

इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसमें आवेदन के लिए किसी भी तरह की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है. यानी ऐसे उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं की है. हालांकि, उम्मीदवारों के पास सफाई कार्य से जुड़ा जरूरी अनुभव होना अनिवार्य है.

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Rajasthan Safai Karmchari Bharti 2026 के लिए जरूरी योग्यता

सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित योग्यता शर्तों को पूरा करना होगा.

आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए.
किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल या बोर्ड की शैक्षणिक योग्यता जरूरी नहीं है.
उम्मीदवार शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए.
सफाई कार्य में कम से कम 1 साल का अनुभव होना चाहिए.
अनुभव लगातार या अलग-अलग अवधि को मिलाकर भी मान्य होगा.
अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए.

उम्मीदवार राज्य के 183 भाग लेने वाले शहरी निकायों में से केवल एक नगर निकाय के लिए आवेदन कर सकेंगे.

आयु सीमा क्या होगी?

Rajasthan Safai Karmchari Bharti 2026 के लिए उम्मीदवार की उम्र 1 जनवरी 2027 को निर्धारित की जाएगी.
न्यूनतम आयु: 21 वर्ष
अधिकतम आयु: 40 वर्ष

आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को राजस्थान सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी.

SC, ST, OBC और EWS वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट
सामान्य वर्ग की राजस्थान निवासी महिलाओं को 5 वर्ष की छूट
SC, ST, OBC, MBC और EWS वर्ग की महिलाओं को 10 वर्ष की छूट

आवेदन शुल्क कितना देना होगा?

उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी के अनुसार ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना होगा.
सामान्य वर्ग: 600 रुपये
आरक्षित वर्ग: 400 रुपये
दिव्यांग उम्मीदवार (PwD): 400 रुपये

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 अगस्त 2026 से शुरू होगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक भर्ती पोर्टल पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकेंगे.

बिना परीक्षा और इंटरव्यू होगा चयन

इस भर्ती में उम्मीदवारों के लिए कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू आयोजित नहीं किया जाएगा. चयन प्रक्रिया पूरी तरह लॉटरी सिस्टम के आधार पर होगी. प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय के लिए अलग-अलग लॉटरी निकाली जाएगी. ऐसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनके पास संबंधित नगर निकाय क्षेत्र में सफाई कार्य का अनुभव होगा.

यदि किसी निकाय में पर्याप्त योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं, तो अन्य शहरी स्थानीय निकायों में सफाई कार्य का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को भी चयन प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है.

आवेदन से पहले रखें इन बातों का ध्यान

उम्मीदवार आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन में दी गई सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ लें. विशेष रूप से अनुभव प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जानकारी पहले से तैयार रखें.

Rajasthan Safai Karmchari Bharti 2026 उन लोगों के लिए बड़ा अवसर है जो बिना शैक्षणिक योग्यता के सरकारी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं. 24,000 से अधिक पदों वाली इस भर्ती में अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी. आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद उम्मीदवार समय पर फॉर्म भरकर इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं.

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