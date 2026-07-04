Rajasthan CET Vacancy: राजस्थान सरकार में नौकरी पाने का गोल्डन चांंस, ग्रेजुएट करें अप्लाई, आज से आवेदन शुरू

Rajasthan CET Recruitment 2026: राजस्थान में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने राजस्थान CET ग्रेजुएट लेवल 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस परीक्षा के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न अधीनस्थ पदों पर भर्ती की जाएगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 4 जुलाई 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 2 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है.

जो अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हैं, वे RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

कब होगी राजस्थान CET ग्रेजुएट लेवल 2026 परीक्षा?

RSSB के अनुसार राजस्थान CET ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 1 से 3 दिसंबर 2026 के बीच आयोजित की जाएगी. परीक्षा ऑफलाइन (OMR आधारित) मोड में होगी. इस परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को राज्य के विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा.

इन पदों पर मिलेगी भर्ती का मौका

राजस्थान CET ग्रेजुएट लेवल परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को कई महत्वपूर्ण सरकारी पदों के लिए योग्य माना जाएगा. इनमें प्रमुख पद शामिल हैं:

पटवारी

प्लाटून कमांडर

जूनियर अकाउंटेंट

तहसील राजस्व लेखाकार

सुपरवाइजर

अन्य अधीनस्थ सेवाओं के पद

राजस्थान CET 2026 के लिए योग्यता

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट (Graduation) होना अनिवार्य है. फाइनल ईयर के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते निर्धारित समय तक योग्यता पूरी कर लें.

फॉर्म भरने के लिए आयु सीमा

उम्मीदवार जो कोई भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी.

अप्लाई करने के लिए आवेदन शुल्क

सामान्य / OBC उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क- 600 रुपये

OBC (नॉन-क्रीमी लेयर), SC, ST, PwD उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क- 400 रुपये

परीक्षा से पहले रखें इन बातों का ध्यान

उम्मीदवार आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें. फॉर्म भरते समय सभी जानकारी सही दर्ज करें और आवश्यक दस्तावेज तय प्रारूप में अपलोड करें. किसी भी त्रुटि के कारण आवेदन रद्द किया जा सकता है.

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