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PSSSB Vacancy: ITI में नौकरी की भरमार, बस चाहिए होगी ये योग्यता, आज से आवेदन शुरू

PSSSB Craft Instructor Recruitment 2026 Sarkari Naukri: पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विसेज़ सिलेक्शन बोर्ड (PSSSB) के जरिए ITI में नौकरी (Govt Jobs) पाने का शानदार अवसर है. इन पदों पर अप्लाई करने से पहले दिए गए बातों को गौर से जरूर पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: July 10, 2026 4:42:19 PM IST

Sarkari Naukri PSSSB Recruitment 2026: सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा अवसर है.
Sarkari Naukri PSSSB Recruitment 2026: सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा अवसर है.


PSSSB Craft Instructor Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए पंजाब से अच्छी खबर आई है. पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विसेज़ सिलेक्शन बोर्ड (PSSSB) ने टेक्निकल एजुकेशन एवं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग विभाग के तहत क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के 681 पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. यह भर्ती राज्य के विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) में अलग-अलग ट्रेड के लिए की जाएगी. फिलहाल बोर्ड ने प्रारंभिक सूचना जारी की है, जबकि विस्तृत अधिसूचना जल्द जारी होने की उम्मीद है.

विज्ञापन संख्या 03/2026 के तहत जारी इस भर्ती अभियान का उद्देश्य पंजाब के सरकारी ITI संस्थानों में विभिन्न ट्रेडों के लिए योग्य क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर नियुक्त करना है. कुल 681 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी. अलग-अलग ट्रेड के अनुसार पदों का विवरण विस्तृत नोटिफिकेशन में उपलब्ध कराया जाएगा.

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ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

PSSSB के अनुसार, इच्छुक उम्मीदवार 10 जुलाई 2026 से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं. आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखें.

डिटेल्ड नोटिफिकेशन में मिलेगी पूरी जानकारी

अभी जारी शॉर्ट नोटिस में केवल भर्ती की घोषणा और रिक्तियों की संख्या साझा की गई है. जल्द जारी होने वाले विस्तृत नोटिफिकेशन में शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण नियम, आवेदन शुल्क, चयन प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न, वेतनमान और महत्वपूर्ण तिथियों की पूरी जानकारी दी जाएगी. उम्मीदवारों को अंतिम आवेदन से पहले इस नोटिफिकेशन का अध्ययन अवश्य करना चाहिए.

कैसे करें आवेदन?

उम्मीदवार PSSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भर्ती लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदन के दौरान व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे. आवेदन फॉर्म जमा करने से पहले सभी जानकारियों की एक बार अच्छी तरह जांच करना जरूरी होगा, ताकि किसी प्रकार की त्रुटि से बचा जा सके.

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

जो अभ्यर्थी लंबे समय से पंजाब में ITI इंस्ट्रक्टर भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है. चूंकि विस्तृत नोटिफिकेशन अभी जारी होना बाकी है, इसलिए उम्मीदवारों को नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी चाहिए. साथ ही, संबंधित ट्रेड की शैक्षणिक योग्यता और अन्य आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखने चाहिए, ताकि आवेदन शुरू होने पर प्रक्रिया आसानी से पूरी की जा सके.

यह भर्ती तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए बेहतरीन अवसर साबित हो सकती है. समय पर आवेदन और सही तैयारी आपको इस सरकारी नौकरी के एक कदम और करीब ले जा सकती है.

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Tags: PSSSBPSSSB Recruitmentsarkari naukri
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