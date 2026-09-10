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PGIMER Vacancy: रखते हैं ये डिग्री, तो पीजीआईएमईआर में ऑफिसर बनने का शानदार मौका, 142000 है मंथली सैलरी

PGIMER Recruitment 2026 Sarkari Naukri: पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMER) में नौकरी (Govt Jobs) पाने की ख्वाहिश रखने वाले उम्मीदवारों के लिए शानदार मौका है. आवेदन करने से पहले इन बातों को गौर से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: September 10, 2026 2:34:49 PM IST

Sarkari Naukri PGIMER Vacancy 2026: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.
Sarkari Naukri PGIMER Vacancy 2026: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.


PGIMER Nursing Officer Recruitment 2026: मेडिकल क्षेत्र में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे नर्सिंग उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMER) ने नर्सिंग ऑफिसर के ग्रुप-B पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है. इस भर्ती अभियान के जरिए संस्थान में कुल 243 पद भरे जाएंगे.

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार PGIMER की आधिकारिक वेबसाइट pgimer.edu.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदन प्रक्रिया 10 सितंबर 2026 से शुरू होगी और उम्मीदवार 3 अक्टूबर 2026 तक अपना फॉर्म जमा कर सकेंगे.

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PGIMER Nursing Officer Recruitment 2026: कौन कर सकता है आवेदन?

नर्सिंग ऑफिसर पद के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जा सकती है. शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से B.Sc Nursing, Post Basic B.Sc Nursing या मान्यता प्राप्त बोर्ड/काउंसिल से General Nursing and Midwifery (GNM) Diploma होना चाहिए.

उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले विस्तृत भर्ती अधिसूचना में अपनी शैक्षणिक योग्यता और अन्य योग्यता शर्तों की जांच जरूर करनी चाहिए.

PGIMER Nursing Officer Exam Pattern: 100 सवाल, 100 अंक

सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) में शामिल होने का मौका मिलेगा. परीक्षा में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा. परीक्षा की कुल अवधि 100 मिनट निर्धारित है। खास बात यह है कि गलत उत्तर देने पर अंक भी काटे जाएंगे. प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी.

कितने अंक जरूरी?

CBT में न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स श्रेणी के अनुसार अलग-अलग निर्धारित हैं:

General/EWS: 40 प्रतिशत
SC/ST/OBC: 35 प्रतिशत

CBT में निर्धारित न्यूनतम अंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों को आगे की भर्ती प्रक्रिया के लिए श्रेणीवार शॉर्टलिस्ट किया जाएगा.

आगे क्या होगा चयन का अगला चरण?

CBT के प्रदर्शन के आधार पर योग्य उम्मीदवारों को आगे आवेदन की जांच और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा. उम्मीदवारों को अपने शैक्षणिक और अन्य जरूरी दस्तावेज तैयार रखने की सलाह दी जाती है.

PGIMER Nursing Officer के लिए देना होगा Application Fee

आवेदन शुल्क सामान्य, OBC और EWS वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 1,500 रुपये निर्धारित है. SC और ST वर्ग के उम्मीदवारों को 800 रुपये शुल्क देना होगा. वहीं, PwBD उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है.

यहां देखें अप्लाई लिंक और नोटिफिकेशन

PGIMER Nursing Officer Recruitment 2026 के लिए आवेदन लिंक
PGIMER Nursing Officer Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

PGIMER Nursing Officer Recruitment 2026: कैसे करें आवेदन?

उम्मीदवार PGIMER की वेबसाइट पर जाकर Recruitment सेक्शन में जाएं. यहां नर्सिंग ऑफिसर भर्ती से संबंधित लिंक खोलें और Apply Online पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें. इसके बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करें. फॉर्म सबमिट करने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके उसकी हार्ड कॉपी या डिजिटल कॉपी भविष्य के लिए सुरक्षित रखना न भूलें.

Tags: PGIMERPGIMER Recruitment 2026sarkari naukri
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