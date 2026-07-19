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Sarkari Naukri: ग्रेजुएट की रखते हैं डिग्री, तो NICL में निकली है बंपर वैकेंसी, 36000 से अधिक है सैलरी

NICL Assistant Recruitment 2026 Sarkari Naukri: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL) में नौकरी पाने का मन बना रहे हैं, तो आपके लिए यह बढ़िया अवसर है.

By: Munna Verma | Published: July 19, 2026 10:45:57 PM IST

Sarkari Naukri NICL Recruitment 2026: सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है.
Sarkari Naukri NICL Recruitment 2026: सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है.


NICL Assistant Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार अवसर सामने आया है. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL) ने Assistant Recruitment 2026 के तहत 500 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 18 जुलाई 2026 से 7 अगस्त 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट nationalinsurance.nic.co.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

यह भर्ती देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में की जाएगी. चयनित अभ्यर्थियों को आकर्षक वेतन के साथ अन्य सरकारी भत्तों का भी लाभ मिलेगा.

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500 पदों पर होगी नियुक्ति

NICL द्वारा जारी भर्ती अभियान के तहत कुल 500 असिस्टेंट पदों को भरा जाएगा. यह अवसर उन उम्मीदवारों के लिए खास है जो बीमा क्षेत्र में स्थायी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन पूरा कर लें.

कितनी मिलेगी सैलरी?

NICL Assistant पद पर चयनित उम्मीदवारों को 36290 प्रतिमाह इन-हैंड सैलरी मिलेगी. इसके अलावा कर्मचारियों को कंपनी के नियमों के अनुसार विभिन्न भत्ते और अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी. सरकारी बीमा कंपनियों में यह पद बेहतर वेतन, नौकरी की सुरक्षा और करियर ग्रोथ के लिहाज से काफी लोकप्रिय माना जाता है.

शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए?

इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक (Bachelor’s Degree) होना अनिवार्य है. साथ ही अभ्यर्थी ने 1 जुलाई 2026 तक अपनी स्नातक की डिग्री पूरी कर ली हो. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त डिग्री मान्य नहीं होगी.

क्या है आयु सीमा

NICL Assistant Recruitment 2026 के लिए निर्धारित आयु सीमा इस प्रकार है:

न्यूनतम आयु: 21 वर्ष
अधिकतम आयु: 30 वर्ष

आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी.

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है. इसके अलावा उसे आधिकारिक अधिसूचना में दिए गए सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा.

आवेदन से पहले रखें ये दस्तावेज तैयार

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले उम्मीदवार निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें:

स्नातक की मार्कशीट और प्रमाणपत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर
वैध पहचान पत्र
अन्य आवश्यक प्रमाणपत्र (यदि लागू हों)

सही दस्तावेज अपलोड करने से आवेदन प्रक्रिया बिना किसी परेशानी के पूरी की जा सकती है.

आवेदन करते समय इन बातों का रखें ध्यान

आवेदन केवल आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही करें.
आवेदन फॉर्म भरने के बाद सभी विवरणों की दोबारा जांच अवश्य करें.
अंतिम तिथि 7 अगस्त 2026 से पहले आवेदन जमा कर दें.
आवेदन जमा होने के बाद उसका प्रिंटआउट भविष्य के लिए सुरक्षित रखें.

यदि आप ग्रेजुएट पास हैं और सरकारी बीमा कंपनी में नौकरी करने का सपना देखते हैं, तो NICL Assistant Recruitment 2026 आपके लिए बेहतरीन अवसर हो सकता है. 500 पदों पर निकली इस भर्ती में आकर्षक वेतन, स्थायी नौकरी और करियर ग्रोथ की अच्छी संभावनाएं हैं. इसलिए योग्य उम्मीदवार समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करें और आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सभी निर्देशों का पालन करें.

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