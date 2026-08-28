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NFC Vacancy: ITI, 10वीं पास के लिए नौकरी पाने का मौका, बिना परीक्षा होगा सेलेक्शन, अच्छी मिलेगी सैलरी

Sarkari Naukri NFC Recruitment 2026: भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग में नौकरी (Govt Jobs) की चाहत रखने वालों के लिए एक बेहतरीन अवसर है. जो कोई भी इन पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: August 28, 2026 11:38:00 AM IST

Sarkari Naukri NFC Vacancy 2026: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.
Sarkari Naukri NFC Vacancy 2026: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.


NFC Apprentice Recruitment 2026: सरकारी संस्थान में अप्रेंटिसशिप करने का इंतजार कर रहे ITI पास युवाओं के लिए अच्छी खबर है. भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आने वाले Nuclear Fuel Complex (NFC), Hyderabad ने वर्ष 2026-27 के लिए ट्रेड अप्रेंटिसशिप के आवेदन मांगे हैं. इस भर्ती अभियान के तहत विभिन्न ट्रेडों में 432 संभावित सीटें उपलब्ध कराई गई हैं. इसके बारे में उम्मीदवार एनएफसी की आधिकारिक वेबसाइट nfc.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं.

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS) पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तारीख 16 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है.

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NFC Apprentice Vacancy 2026: किस ट्रेड में कितने पद?

NFC में अलग-अलग ITI ट्रेड के लिए संभावित रिक्तियां निर्धारित की गई हैं. इनमें फिटर के 133, टर्नर के 51, इलेक्ट्रीशियन के 58 और मशीनिस्ट के 24 पद शामिल हैं. इसके अलावा COPA के 65, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के 26, वेल्डर के 24, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के 15 और अटेंडेंट ऑपरेटर (केमिकल प्लांट)/केमिकल प्लांट ऑपरेटर के 13 पद हैं. अन्य ट्रेडों में लैबोरेटरी असिस्टेंट, मोटर मैकेनिक, ड्राफ्ट्समैन, डीजल मैकेनिक, कारपेंटर और प्लंबर के पद भी शामिल हैं. NFC ने स्पष्ट किया है कि संस्थान की जरूरत के अनुसार पदों की संख्या में बदलाव हो सकता है.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस अप्रेंटिस भर्ती के लिए उम्मीदवार का 10वीं कक्षा पास होने के साथ संबंधित ट्रेड में ITI उत्तीर्ण होना जरूरी है. आवेदन की अंतिम तारीख तक न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए. अधिकतम आयु सामान्य वर्ग के लिए 25 वर्ष, OBC के लिए 28 वर्ष और SC/ST उम्मीदवारों के लिए 30 वर्ष रखी गई है. जिन उम्मीदवारों ने पहले Apprenticeship Act, 1961 के तहत अप्रेंटिसशिप पूरी कर ली है या वर्तमान में कर रहे हैं, वे आवेदन नहीं कर सकते। पोस्टग्रेजुएट उम्मीदवार भी इस भर्ती के लिए योग्य नहीं हैं.

कितना मिलेगा स्टाइपेंड?

चयनित अप्रेंटिस को एक साल की ट्रेनिंग के दौरान मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा. कई तकनीकी ट्रेडों के लिए 11,040 रुपये प्रतिमाह, जबकि COPA और कुछ अन्य ट्रेडों के लिए 10,560 प्रतिमाह स्टाइपेंड निर्धारित है.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

NFC Apprentice Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक
NFC Apprentice Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

कैसे होगा चयन?

उम्मीदवारों के आवेदनों की समीक्षा NFC की चयन समितियां करेंगी. इसके बाद वॉक-इन इंटरव्यू के जरिए चयन किया जाएगा. चयनित उम्मीदवारों को उनके रजिस्टर्ड ईमेल पर सूचना भेजी जाएगी.

NFC Apprentice 2026 के लिए ऐसे करें आवेदन

उम्मीदवारों को NAPS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करने के बाद “Apprenticeship Opportunities” सेक्शन में जाना होगा. यहां “Search by Establishment Name” में Nuclear Fuel Complex-E11153600013 खोजकर संबंधित ट्रेड चुनें. इसके बाद “Apply” पर क्लिक करके जरूरी दस्तावेज अपलोड कर आवेदन पूरा करें.

Tags: home-hero-pos-6NFCNFC Recruitmentsarkari naukri
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