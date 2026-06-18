NeGD Vacancy: 4600000 से अधिक चाहिए सैलरी, तो NeGD में जल्द करें आवेदन, बिना एग्जाम होगा सेलेक्शन

NeGD Recruitment 2026: सरकारी क्षेत्र में तकनीकी और प्रबंधन पदों पर काम करने की इच्छा रखने वाले अनुभवी पेशेवरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) ने विभिन्न उच्चस्तरीय पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 9 रिक्त पदों को भरा जाएगा. इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार NeGD की आधिकारिक वेबसाइट negd.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

डिजिटल इंडिया मिशन के तहत काम करने वाला NeGD देश में ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. ऐसे में इस संस्थान में नौकरी पाने वाले उम्मीदवारों को प्रतिष्ठित परियोजनाओं पर काम करने का अवसर मिलेगा.

किन पदों पर होगी भर्ती?

भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत कई वरिष्ठ और विशेषज्ञ स्तर के पद शामिल हैं.

हेड ऑफ इंजीनियरिंग एवं चीफ आर्किटेक्ट – 1 पद

AI/ML लीड – 1 पद

डिलीवरी मैनेजर (ऐप्स एवं रिलीज) – 1 पद

सर्विस डिलीवरी एवं चेंज मैनेजर – 1 पद

प्रोडक्ट मैनेजर – 2 पद

फाइनेंस एवं कंप्लायंस मैनेजर – 1 पद

AI/ML इंजीनियर – 1 पद

QA लीड – 1 पद

कुल मिलाकर 9 पदों पर भर्ती की जाएगी.

अनुभव और योग्यता

इन पदों के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव होना आवश्यक है. अधिकांश पदों के लिए 5 से 15 वर्षों तक का पेशेवर अनुभव मांगा गया है. AI/ML, इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, सर्विस डिलीवरी, क्वालिटी एश्योरेंस और फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में कार्य कर चुके उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन निर्धारित की गई है, जबकि कुछ पदों के लिए अतिरिक्त तकनीकी विशेषज्ञता को प्राथमिकता दी जाएगी.

चयन होने पर मिलने वाली सैलरी

हेड ऑफ इंजीनियरिंग एवं चीफ आर्किटेक्ट – 46.43 लाख

AI/ML लीड – 39.67 लाख

डिलीवरी मैनेजर – 39.67 लाख

AI/ML इंजीनियर – 38.94 लाख

फाइनेंस एवं कंप्लायंस मैनेजर – 33.76 लाख

QA लीड – 33.27 लाख

यह वेतन पैकेज इसे सरकारी क्षेत्र की आकर्षक भर्ती प्रक्रियाओं में शामिल करता है.

आयु सीमा और चयन प्रक्रिया

सभी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी.

चयन प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी:

आवेदन और अनुभव का मूल्यांकन

शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का इंटरव्यू

केवल योग्य और चयनित उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा.

आवेदन कैसे करें?

इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन फॉर्म भरते समय व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव संबंधी विवरण सावधानीपूर्वक दर्ज करें. आवेदन से पहले आवश्यक दस्तावेज जैसे फोटो, हस्ताक्षर और प्रमाणपत्र तैयार रखें. अंतिम सबमिशन से पहले सभी जानकारी की जांच अवश्य करें.

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 26 जून 2026 निर्धारित की गई है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अंतिम समय की तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें. डिजिटल गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में अनुभव रखने वाले पेशेवरों के लिए NeGD Recruitment 2026 एक शानदार करियर अवसर साबित हो सकता है.

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