NBEMS Vacancy: 208700 सैलरी वाली चाहिए नौकरी, तो NBEMS में है बढ़िया मौका, इस दिन से आवेदन शुरू

NBEMS Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन्स इन मेडिकल साइंसेज़ (NBEMS) ने विभिन्न पदों पर कुल 53 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है. इस भर्ती अभियान के तहत डिप्टी डायरेक्टर (मेडिकल), जूनियर प्रोग्रामर, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट जैसे पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 29 जून 2026 से शुरू होगी, जबकि भर्ती परीक्षा 5 और 6 सितंबर 2026 को आयोजित होने की संभावना है. ऐसे में इच्छुक उम्मीदवारों के लिए यह एक बेहतरीन अवसर साबित हो सकता है. जो कोई भी इन पदों पर आवेदन करने का मन बना रहे हैं, वे सबसे पहले दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

NBEMS क्या है और यहां नौकरी क्यों खास है?

NBEMS स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत एक प्रतिष्ठित स्वायत्त संस्था है. यह देशभर में मेडिकल पोस्टग्रेजुएट परीक्षाओं के संचालन और मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. यहां नौकरी मिलने पर उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों जैसी सुविधाएं और स्थाई करियर का लाभ मिलता है.

कुल 53 पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती अभियान के तहत विभिन्न पदों के लिए रिक्तियां निर्धारित की गई हैं:

डिप्टी डायरेक्टर (मेडिकल) – 2 पद

जूनियर प्रोग्रामर – 1 पद

जूनियर अकाउंटेंट – 4 पद

स्टेनोग्राफर – 7 पद

जूनियर असिस्टेंट – 39 पद

कुल पदों की संख्या- 53

सबसे अधिक पद जूनियर असिस्टेंट के लिए हैं, जिससे 12वीं पास उम्मीदवारों के चयन की संभावना बढ़ जाती है.

शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

हर पद के लिए अलग-अलग योग्यता निर्धारित की गई है. मेडिकल पोस्टग्रेजुएट उम्मीदवार डिप्टी डायरेक्टर पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, जबकि IT क्षेत्र के अभ्यर्थी जूनियर प्रोग्रामर के लिए योग्य होंगे. कॉमर्स या गणित विषय से स्नातक उम्मीदवार जूनियर अकाउंटेंट पद के लिए आवेदन कर सकते हैं.

स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट पदों के लिए 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. अधिकांश पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष रखी गई है, जबकि डिप्टी डायरेक्टर पद के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है.

आकर्षक वेतन और सरकारी सुविधाएं

NBEMS में चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन दिया जाएगा. जूनियर असिस्टेंट को लेवल-2 के तहत 19,900 से 63,200 रुपये तक वेतन मिलेगा, जबकि डिप्टी डायरेक्टर (मेडिकल) का वेतन 67,700 से 2,08,700 तक हो सकता है. इसके अलावा DA, HRA और अन्य सरकारी भत्तों का लाभ भी मिलेगा.

चयन प्रक्रिया और आवेदन

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट (जहां लागू हो) और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा. स्टेनोग्राफर पद के लिए शॉर्टहैंड और टाइपिंग टेस्ट भी आयोजित होगा. इच्छुक उम्मीदवार 29 जून 2026 से NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदन करने से पहले विस्तृत नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ना जरूरी है.

यदि आप एक सुरक्षित और प्रतिष्ठित सरकारी करियर की तलाश में हैं, तो NBEMS भर्ती 2026 आपके लिए एक शानदार अवसर साबित हो सकती है.