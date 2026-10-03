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Naval Dockyard Vacancy: नेवल डॉकयार्ड में नौकरी पाने का मौका, 8वीं से ITI पास करें आवेदन, बिना परीक्षा होगा चयन

Sarkari Naukri Naval Dockyard Recruitment 2026: नेवल डॉकयार्ड, मुंबई में नौकरी (Govt Jobs) पाने का मन बना रहे युवाओं के लिए शानदार अवसर है. जो कोई भी यहां अप्लाई करना चाहते हैं, वे दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: October 3, 2026 5:01:47 PM IST

Sarkari Naukri Naval Dockyard Recruitment 2026: सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया मौका है.
Sarkari Naukri Naval Dockyard Recruitment 2026: सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया मौका है.


Naval Dockyard Apprentice Recruitment 2026: सरकारी अप्रेंटिसशिप की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. डॉकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल, नेवल डॉकयार्ड, मुंबई ने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. यह भर्ती अप्रेंटिस एक्ट, 1961 और MSDE की गाइडलाइंस के तहत की जा रही है. इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 283 अप्रेंटिस पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा.

भर्ती का शुरुआती नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के 3 से 9 अक्टूबर 2026 के अंक में प्रकाशित किया गया है. विस्तृत विज्ञापन और आवेदन से जुड़ी पूरी जानकारी आधिकारिक अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी.

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Naval Dockyard Apprentice Recruitment 2026: आवेदन कब से शुरू होंगे?

शुरुआती नोटिफिकेशन के अनुसार, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में नोटिफिकेशन प्रकाशित होने के पांचवें दिन से शुरू होगा. उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तारीख से 21 दिनों के भीतर रात 11:55 बजे तक आवेदन पूरा करना होगा. उम्मीदवारों को सलाह है कि आवेदन शुरू होने के बाद अंतिम तारीख का इंतजार न करें. आवेदन की सटीक शुरुआत और अंतिम तिथि समेत अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन जरूर देखें.

283 पद, कई ट्रेड में मिलेगा अप्रेंटिसशिप का मौका

इस भर्ती अभियान में नेवल डॉकयार्ड, मुंबई में निर्धारित ITI ट्रेड्स में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए 283 सीटें उपलब्ध हैं. भर्ती में विभिन्न तकनीकी ट्रेड्स को शामिल किया गया है. उम्मीदवारों को अपने ट्रेड और शैक्षणिक योग्यता के अनुसार पात्रता जांचनी होगी. अधिकांश पदों के लिए संबंधित ITI ट्रेड क्वालिफिकेशन जरूरी होगी. वहीं, कुछ नॉन-ITI ट्रेड्स में शैक्षणिक योग्यता अलग हो सकती है. उदाहरण के लिए रिगर जैसे ट्रेड में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

Naval Dockyard Apprentice Vacancy: कितनी मिलेगी स्टाइपेंड?

अप्रेंटिस के तौर पर चयनित उम्मीदवारों को ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड दिया जाएगा. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अधिकांश ट्रेड्स के लिए स्टाइपेंड 9,600 रुपये है. वहीं, क्रेन ऑपरेटर ओवरहेड ट्रेड के लिए 8,200 रुपये और रिगर ट्रेड के लिए 6,800 रुपये स्टाइपेंड निर्धारित है. स्टाइपेंड और अन्य शर्तों की अंतिम पुष्टि विस्तृत नोटिफिकेशन से करनी चाहिए.

उम्र सीमा और योग्यता क्या है?

इस भर्ती में अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है. न्यूनतम आयु गैर-खतरनाक ट्रेड्स के लिए 14 वर्ष और खतरनाक ट्रेड्स के लिए 18 वर्ष निर्धारित है. आयु की गणना नोटिफिकेशन में दी गई महत्वपूर्ण तारीख के आधार पर की जाएगी. उम्मीदवारों को आवेदन से पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता, ट्रेड और उम्र से जुड़ी सभी शर्तों को ध्यान से जांचना चाहिए.

Naval Dockyard Apprentice Recruitment 2026: ऐसे करें आवेदन

योग्य उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन के लिए Apprenticeship India Portal का इस्तेमाल करना होगा. आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद उम्मीदवार पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और संबंधित अप्रेंटिसशिप अवसर के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं. 283 पदों वाली यह भर्ती ITI और पात्र नॉन-ITI उम्मीदवारों के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का अवसर लेकर आई है. उम्मीदवार आवेदन करने से पहले विस्तृत आधिकारिक नोटिफिकेशन में ट्रेड, योग्यता, चयन प्रक्रिया और अन्य शर्तों की पुष्टि जरूर करें.

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