MPSC Vacancy: 10वीं, ग्रेजुएट की है डिग्री, तो यहां निकली है बंपर वैकेंसी, बेहतरीन मिलेगी मंथली सैलरी

MPSC Group C Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) ने बड़ी भर्ती का ऐलान किया है. MPSC Group C Recruitment 2026 के तहत कुल 2,619 रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. इस भर्ती में क्लर्क-टाइपिस्ट, टैक्स असिस्टेंट, असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (AMVI), इंडस्ट्री इंस्पेक्टर और टेक्निकल असिस्टेंट जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं.

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 जून 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 17 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. प्रारंभिक परीक्षा 27 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी. इन पदों पर आवेदन करने से पहले दिए गए बातों को गैर से अवश्य पढ़ें.

कौन-कौन से पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती अभियान के तहत विभिन्न विभागों में कुल 2,619 पद भरे जाएंगे. इनमें सबसे अधिक 1,864 पद क्लर्क-टाइपिस्ट के हैं. इसके अलावा 461 पद असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, 282 टैक्स असिस्टेंट, 9 इंडस्ट्री इंस्पेक्टर और 3 टेक्निकल असिस्टेंट के पद शामिल हैं.

शैक्षणिक योग्यता

अलग-अलग पदों के लिए योग्यता भी अलग निर्धारित की गई है.

क्लर्क-टाइपिस्ट: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री तथा मराठी या अंग्रेजी टाइपिंग का निर्धारित कौशल.

टैक्स असिस्टेंट: स्नातक की डिग्री के साथ मराठी और अंग्रेजी टाइपिंग की निर्धारित गति.

टेक्निकल असिस्टेंट: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए.

इंडस्ट्री इंस्पेक्टर: इंजीनियरिंग डिग्री, टेक्नोलॉजी डिप्लोमा या विज्ञान में ग्रेजुएट होना चाहिए.

असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (AMVI): ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा/डिग्री और निर्धारित शैक्षणिक योग्यता.

फॉर्म भरने के लिए आयु सीमा

उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सामान्यतः 18 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि क्लर्क-टाइपिस्ट और AMVI पदों के लिए न्यूनतम आयु 19 वर्ष है. सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु 38 वर्ष, जबकि आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC/EWS/PwBD) के लिए 43 वर्ष तक निर्धारित की गई है.

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

इच्छुक उम्मीदवार MPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. सबसे पहले पंजीकरण करें, फिर आवेदन पत्र में आवश्यक जानकारी भरें. इसके बाद फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें, आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म सबमिट कर दें. अंतिम रूप से आवेदन पत्र का प्रिंट या PDF अपने पास सुरक्षित रखें.

परीक्षा से पहले रखें इन बातों का ध्यान

आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक अधिसूचना ध्यानपूर्वक पढ़नी चाहिए, ताकि योग्यता, दस्तावेज़, आवेदन शुल्क और अन्य आवश्यक शर्तों की सही जानकारी मिल सके. अंतिम समय की तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए आवेदन जल्द पूरा करना बेहतर रहेगा.

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