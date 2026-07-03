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MPESB Group 2 Vacancy: एमपी सरकार में अधिकारी बनने का गोल्डन चांस, निकली है बंपर वैकेंसी, आज से आवेदन शुरू

MPESB Group 2 Recruitment 2026 Sarkari Naukri: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) में नौकरी (Govt Jobs) पाने का एक बेहतरीन मौका है. जो कोई भी आवेदन करना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: July 3, 2026 6:19:30 PM IST

Sarkari Naukri MPESB Group 2 Recruitment 2026: आज से आवेदन शुरू हो गया है.
Sarkari Naukri MPESB Group 2 Recruitment 2026: आज से आवेदन शुरू हो गया है.


MPESB Group 2 Recruitment 2026: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी (Govt Jobs) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने ग्रुप-2 भर्ती 2026 के तहत 2,784 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. इस भर्ती में कृषि विस्तार अधिकारी (Agriculture Extension Officer – AEO) सहित कई अन्य ग्रुप-2 पद शामिल हैं. इसके लिए आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.

इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 17 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन केवल MPESB की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे.

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किन पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती अभियान के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 2,784 रिक्त पद भरे जाएंगे. इनमें कृषि विस्तार अधिकारी के अलावा ग्रुप-2 श्रेणी के अन्य तकनीकी और प्रशासनिक पद भी शामिल हैं. विभिन्न वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण राज्य सरकार के नियमों के अनुसार निर्धारित किया गया है.

कौन कर सकता है आवेदन?

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में ग्रेजुएट (Graduation) की डिग्री होना अनिवार्य है. हर पद के लिए शैक्षणिक योग्यता और अन्य पात्रता अलग-अलग हो सकती है. इसलिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ना आवश्यक है.

आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन शुरू: 3 जुलाई 2026
आवेदन की अंतिम तिथि: 17 जुलाई 2026

उम्मीदवारों को अंतिम तिथि का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन पूरा करने की सलाह दी जाती है.

आवेदन शुल्क कितना है?

भर्ती के लिए आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार निर्धारित किया गया है.

सामान्य (UR) वर्ग: 500 रुपये
SC/ST/OBC/EWS एवं दिव्यांग (मध्य प्रदेश निवासी): 250 रुपये
बैकलॉग रिक्तियों के लिए: कोई आवेदन शुल्क नहीं

शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा.

आवेदन से पहले रखें इन बातों का ध्यान

आवेदन भरने से पहले उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि वे संबंधित पद के लिए निर्धारित सभी योग्यता शर्तों को पूरा करते हैं. गलत या अधूरी जानकारी देने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है. इसलिए आवेदन फॉर्म भरते समय सभी विवरण सावधानीपूर्वक दर्ज करें.

MPESB Group 2 Recruitment 2026 मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए शानदार अवसर है. 2,784 पदों पर निकली यह भर्ती कृषि और अन्य विभागों में करियर बनाने का सुनहरा मौका प्रदान करती है. यदि आप निर्धारित योग्यता रखते हैं, तो अंतिम तिथि 17 जुलाई 2026 से पहले अपना आवेदन अवश्य पूरा करें.

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Tags: MPESBMPESB Group 2 Recruitmentsarkari naukri
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