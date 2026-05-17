विदेश मंत्रालय में नौकरी पाने का शानदार अवसर, बिना लिखित परीक्षा होगा चयन, बस करना है ये काम

MEA Recruitment 2026: भारत सरकार के विदेश मंत्रालय (MEA) ने वर्ष 2026 के लिए PP&R डिवीजन में कंसल्टेंट पदों पर भर्ती की घोषणा की है. यह अवसर उन उम्मीदवारों के लिए खास है जो अंतरराष्ट्रीय मामलों, सार्वजनिक नीति और रिसर्च के क्षेत्र में अनुभव रखते हैं. भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 2 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 1 जून 2026 निर्धारित की गई है. जो कोई भी इन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं, वे सबसे पहले दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

कौन कर सकता है आवेदन?

MEA की इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना जरूरी है. साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना अनिवार्य है. उम्मीदवारों के पास अंतरराष्ट्रीय मामलों या पब्लिक पॉलिसी से जुड़ा विशेष ज्ञान, रिसर्च या कंटेंट राइटिंग का अनुभव और प्रतिष्ठित संस्थानों, थिंक-टैंक या रिसर्च संगठनों में काम करने का अनुभव होना चाहिए. इसके अलावा, आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मजबूत लेखन और प्रस्तुति कौशल होना भी आवश्यक है.

आयु सीमा और वेतन

इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 23 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष तय की गई है. चयनित उम्मीदवारों को अनुभव और प्रोफाइल के आधार पर आकर्षक पारिश्रमिक दिया जाएगा. विदेश मंत्रालय के अनुसार, सालाना पैकेज अधिकतम 10 लाख रुपये तक हो सकता है. हालांकि, यह राशि कार्यकाल के दौरान स्थिर रहेगी और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.

आवेदन शुल्क नहीं

अच्छी बात यह है कि इस भर्ती प्रक्रिया के लिए किसी भी श्रेणी के उम्मीदवारों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा. यानी उम्मीदवार बिना किसी फीस के आवेदन कर सकते हैं.

चयन प्रक्रिया कैसे होगी?

MEA भर्ती 2026 के तहत उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में किया जाएगा. सबसे पहले आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी. इसके बाद योग्य उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट कर इंटरव्यू या लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा. अंतिम चयन उम्मीदवार के प्रदर्शन और अनुभव के आधार पर किया जाएगा.

आवेदन कैसे करें?

जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले विदेश मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा. फॉर्म भरने के बाद उम्मीदवारों को अपने जरूरी दस्तावेजों जैसे शैक्षणिक प्रमाणपत्र, पहचान पत्र, फोटो और हस्ताक्षर की स्व-सत्यापित प्रतियां संलग्न करनी होंगी.

इसके बाद पूरा आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के जरिए अधिसूचना में दिए गए पते पर भेजना होगा. उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन 1 जून 2026 से पहले संबंधित कार्यालय तक पहुंच जाए.

क्यों खास है यह अवसर?

विदेश मंत्रालय में काम करने का मौका न केवल प्रतिष्ठा से जुड़ा है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय नीतियों और वैश्विक मामलों में योगदान देने का एक बड़ा मंच भी प्रदान करता है. रिसर्च, नीति निर्माण और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए यह भर्ती एक शानदार करियर अवसर साबित हो सकती है.