Home > जॉब > Police Constable Vacancy: पुलिस विभाग में नौकरी पाने का बढ़िया मौका, 12वीं पास करें आवेदन, 76100 है सैलरी

Police Constable Vacancy: पुलिस विभाग में नौकरी पाने का बढ़िया मौका, 12वीं पास करें आवेदन, 76100 है सैलरी

Police Constable Recruitment 2026 Sarkari Naukri: पुलिस विभाग में नौकरी (Govt Jobs) तलाश रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है. इन पदों पर आवेदन करने से पहले दिए गए बातों को गौर से जरूर पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: June 22, 2026 6:58:32 PM IST

Sarkari Naukri Karnataka Police Recruitment 2026: 12वीं पास के लिए नौकरी पाने का एक शानदार मौका है.
Sarkari Naukri Karnataka Police Recruitment 2026: 12वीं पास के लिए नौकरी पाने का एक शानदार मौका है.


Police Constable Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए कर्नाटक पुलिस विभाग ने बड़ी भर्ती का ऐलान किया है. कर्नाटक राज्य पुलिस (KSP) ने राज्यभर में आर्म्ड पुलिस कॉन्स्टेबल (CAR/DAR) के 1,600 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती के जरिए योग्य उम्मीदवारों को पुलिस विभाग में सेवा देने का अवसर मिलेगा. इच्छुक अभ्यर्थी 22 जून 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

भर्ती प्रक्रिया का संचालन कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी (KEA) द्वारा किया जाएगा. आवेदन केवल ऑनलाइन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट ksp.karnataka.gov.in के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे.

You Might Be Interested In

1600 पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती अभियान में कुल 1,600 रिक्तियां शामिल हैं. इनमें से 1,421 पद जनरल कर्नाटक डिवीजन के लिए निर्धारित किए गए हैं, जबकि 179 पद कल्याणा कर्नाटक डिवीजन के लिए आरक्षित हैं. राज्य सरकार का उद्देश्य पुलिस बल को मजबूत बनाना और युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना है.

शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से PUC, 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है. आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास अंतिम तिथि तक अपनी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाणपत्र उपलब्ध होना चाहिए. जो उम्मीदवार अभी परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, वे इस भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे.

इसके अलावा उम्मीदवारों को SSLC स्तर पर पहली या दूसरी भाषा के रूप में कन्नड़ विषय का अध्ययन किया होना चाहिए. जिन अभ्यर्थियों ने कन्नड़ नहीं पढ़ी है, उन्हें KEA द्वारा आयोजित कन्नड़ भाषा परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी.

आयु सीमा और आरक्षण का लाभ

भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष निर्धारित की गई है. आयु की गणना 22 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी. राज्य सरकार ने एक बार के विशेष प्रावधान के तहत अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट भी प्रदान की है. पूर्व सैनिकों को उनकी सैन्य सेवा अवधि के अतिरिक्त 3 वर्ष की आयु छूट मिलेगी. साथ ही सीधी भर्ती के 10 प्रतिशत पद पूर्व सैनिकों और उनके पात्र आश्रितों के लिए आरक्षित हैं.

चयन प्रक्रिया और परीक्षा तिथि

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और अन्य निर्धारित प्रक्रियाओं के आधार पर किया जाएगा. KEA द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा 6 सितंबर 2026 को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक आयोजित की जाएगी. परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को आगे की चयन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा.

आवेदन प्रक्रिया: ऐसे भरें फॉर्म

उम्मीदवार KEA के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के दौरान मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से पंजीकरण करना होगा. इसके बाद व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक जानकारी भरनी होगी, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे तथा निर्धारित शुल्क का भुगतान कर आवेदन जमा करना होगा. आवेदन पूरा होने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर सुरक्षित रखना जरूरी है.

आवेदन शुल्क और महत्वपूर्ण तिथियां

सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 250 रुपये निर्धारित किया गया है. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 22 जुलाई 2026 है, जबकि शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 24 जुलाई 2026 रखी गई है.

कितना मिलेगा वेतन?

चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतनमान का लाभ मिलेगा. भर्ती के तहत नियुक्त होने वाले आर्म्ड पुलिस कॉन्स्टेबल को 37,500 रुपये से 76,100 रुपये प्रतिमाह तक वेतन दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें…

JEE Success Story: जिस गांव में अवसर कम थे, वहीं से निकला IIT का चमकता सितारा, अब करना चाहते हैं ये काम
Gram Panchayat Vacancy: ग्राम पंचायत में निकली बंपर वैकेंसी, 8वीं पास, ग्रेजुएट के लिए मौका, 92100 मिलेगी सैलरी

Tags: Police ConstablePolice Constable Recruitmentsarkari naukri
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कमजोरी दूर करने के लिए कौन से फल खाएं?

June 22, 2026

गर्मियों में ड्राई स्किन से कैसे बचें?

June 22, 2026

लापता लेडीज की फूल कुमारी का संघर्ष

June 22, 2026

ग्लोइंग स्किन के लिए मैजिकल डाइट प्लान!

June 22, 2026

कौन-सी दाल, किस काम के लिए बेहतर है?

June 22, 2026

कौन हैं चेतना पांडे?

June 22, 2026
Police Constable Vacancy: पुलिस विभाग में नौकरी पाने का बढ़िया मौका, 12वीं पास करें आवेदन, 76100 है सैलरी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Police Constable Vacancy: पुलिस विभाग में नौकरी पाने का बढ़िया मौका, 12वीं पास करें आवेदन, 76100 है सैलरी
Police Constable Vacancy: पुलिस विभाग में नौकरी पाने का बढ़िया मौका, 12वीं पास करें आवेदन, 76100 है सैलरी
Police Constable Vacancy: पुलिस विभाग में नौकरी पाने का बढ़िया मौका, 12वीं पास करें आवेदन, 76100 है सैलरी
Police Constable Vacancy: पुलिस विभाग में नौकरी पाने का बढ़िया मौका, 12वीं पास करें आवेदन, 76100 है सैलरी