JKSSB Vacancy: ITI, ग्रेजुएट की रखते हैं डिग्री, तो यहां निकली है भर्तियां, बेहतरीन मिलेगी मंथली सैलरी

JKSSB Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) ने प्रधानमंत्री पुनर्वास पैकेज (PM Package) के तहत कश्मीरी प्रवासियों और गैर-प्रवासी कश्मीरी पंडितों के लिए विभिन्न विभागों में 72 डिविजनल कैडर पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती अभियान के तहत सब-इंस्पेक्टर, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, जूनियर लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी असिस्टेंट, डिपो असिस्टेंट और अन्य पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा.

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 अगस्त 2026 से शुरू होगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 8 सितंबर 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे. अंतिम तिथि के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए उम्मीदवारों को समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है.

किन पदों पर होगी भर्ती?

JKSSB द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 07/2026 के तहत कुल 72 रिक्तियां घोषित की गई हैं. इनमें सबसे अधिक 39 पद सब-इंस्पेक्टर के हैं. इसके अलावा जूनियर लाइब्रेरियन के 10, डिपो असिस्टेंट के 14, लाइब्रेरी असिस्टेंट के 5, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के 2, ड्राफ्ट्समैन (सिविल) का 1 और मोटर व्हीकल ट्रैफिक असिस्टेंट का 1 पद शामिल है.

क्या है योग्यता

हर पद के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है. सब-इंस्पेक्टर पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना अनिवार्य है. जूनियर लाइब्रेरियन के लिए लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री, जबकि लाइब्रेरी असिस्टेंट पद के लिए ग्रेजुएशन के साथ लाइब्रेरी साइंस में डिग्री या डिप्लोमा आवश्यक है. जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट पद के लिए अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, गणित, कॉमर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन या आईटी विषयों में स्नातक डिग्री मांगी गई है. वहीं, मोटर व्हीकल ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए संबंधित ट्रेड में ITI और वैध ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी होगा.

देना होगा आवेदन शुल्क

सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये निर्धारित किया गया है. वहीं SC, ST, EWS और PwBD श्रेणी के अभ्यर्थियों को 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा.

आवेदन से पहले रखें इन बातों का ध्यान

उम्मीदवार आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे संबंधित पद की पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं. आवेदन के दौरान सभी आवश्यक दस्तावेज सही प्रारूप में अपलोड करना अनिवार्य होगा. गलत या अधूरी जानकारी देने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है.

सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर

JKSSB की यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए बेहतरीन अवसर है, जो जम्मू-कश्मीर में सरकारी सेवा का सपना देख रहे हैं. इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन शुरू होने से पहले आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें और आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही आवेदन करें.

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