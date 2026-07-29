260000 सैलरी वाली चाहिए नौकरी, तो IREL में फटाफट करें आवेदन, बिना लिखित परीक्षा होगा चयन

IREL Recruitment 2026: परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाली IREL (India) Limited ने वर्ष 2026 के लिए विभिन्न मैनेजर और एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. यह कंपनी मिनी रत्न कैटेगरी-I केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम (CPSU) है और देशभर के योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रही है. जो कोई भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे आईआरईएल की आधिकारिक वेबसाइट irel.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते है.

जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और तकनीकी क्षेत्रों में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह एक शानदार अवसर है. इच्छुक अभ्यर्थी 10 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

किन पदों पर होगी भर्ती?

IREL भर्ती 2026 के तहत कई तकनीकी और प्रबंधन क्षेत्रों में रिक्तियां निकाली गई हैं. इनमें प्रमुख पद शामिल हैं.

मैकेनिकल इंजीनियरिंग

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग

केमिकल इंजीनियरिंग

मिनरल प्रोसेसिंग

माइनिंग

कमर्शियल/परचेज

इंडस्ट्रियल सेफ्टी

इंस्ट्रूमेंटेशन

सूचना प्रौद्योगिकी (IT)

जियोलॉजी

इन पदों के लिए विस्तृत जानकारी विज्ञापन संख्या CO/HRM/35/2026 में उपलब्ध है.

IREL भर्ती 2026 की महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 10 अगस्त 2026

योग्यता निर्धारण (कट-ऑफ) तिथि: 10 अगस्त 2026

समय सीमा समाप्त होने के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इसलिए अंतिम तिथि से पहले आवेदन करना बेहतर रहेगा.

फॉर्म भरने के लिए देना होगा आवेदन शुल्क

आवेदन करते समय उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी के अनुसार शुल्क जमा करना होगा. भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा.

UR / EWS / OBC (NCL)

आवेदन शुल्क: 590 (GST सहित)

प्रोसेसिंग शुल्क: 354 (GST सहित)

कुल शुल्क: 944 रुपये

SC / ST / PwBD / पूर्व सैनिक / महिला / आंतरिक उम्मीदवार

आवेदन शुल्क: शुल्क में छूट

प्रोसेसिंग शुल्क: 354 (GST सहित)

कुल भुगतान: 354 रुपये

भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या डिजिटल वॉलेट के माध्यम से किया जा सकता है.

चयन होने पर मिलेगी निम्नलिखित सैलरी

चयन प्रक्रिया कैसी होगी?

IREL भर्ती 2026 में उम्मीदवारों का चयन विभिन्न चरणों के माध्यम से किया जाएगा. पद और आवश्यकता के अनुसार चयन प्रक्रिया में निम्न शामिल हो सकते हैं.

पर्सनल इंटरव्यू

साइकोमेट्रिक टेस्ट

ग्रुप एक्सरसाइज

आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा

अंतिम चयन उम्मीदवार के प्रदर्शन और दस्तावेज़ सत्यापन के आधार पर किया जाएगा.

आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार IREL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं. आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सभी आवश्यक दस्तावेज़ तैयार रखें. आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद उसकी एक प्रति भविष्य के लिए सुरक्षित रखना भी जरूरी है.

IREL भर्ती 2026 तकनीकी और प्रबंधन क्षेत्र के योग्य उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है. यदि आप संबंधित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते हैं, तो अंतिम तिथि 10 अगस्त 2026 से पहले अपना आवेदन अवश्य पूरा करें. समय पर आवेदन करने के साथ-साथ आधिकारिक अधिसूचना में दिए गए सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना चयन प्रक्रिया में सफलता के लिए महत्वपूर्ण रहेगा.