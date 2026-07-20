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Indian Coast Guard Vacancy: इंडियन कोस्ट गार्ड में नौकरी पाने का बेहतरीन मौका, जल्द करें आवेदन, अच्छी होगी सैलरी

Indian Coast Guard Recruitment 2026 Sarkari Naukri: इंडियन कोस्ट गार्ड में नौकरी (Govt Jobs) पाने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए खुशखबरी है. जो कोई भी यहां अप्लाई करना चाहते हैं, वे दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: July 20, 2026 5:39:58 PM IST

Sarkari Naukri Indian Coast Guard Recruitment 2026: कोस्ट गार्ड में नौकरी पाने का शानदार अवसर है.
Sarkari Naukri Indian Coast Guard Recruitment 2026: कोस्ट गार्ड में नौकरी पाने का शानदार अवसर है.


Indian Coast Guard Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. इंडियन कोस्ट गार्ड (Indian Coast Guard) ने विभिन्न प्रशासनिक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इस भर्ती अभियान के तहत असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर, सिविलियन स्टाफ ऑफिसर, चीफ ड्राफ्ट्समैन समेत कई पदों को भरा जाएगा.

इस भर्ती का विस्तृत विज्ञापन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ (18-24 जुलाई 2026) में प्रकाशित किया गया है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर आवेदन जमा कर सकते हैं.

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किन पदों पर होगी भर्ती?

इंडियन कोस्ट गार्ड इस भर्ती अभियान के तहत ग्रुप ‘A’ और ग्रुप ‘B’ के विभिन्न पदों पर नियुक्तियां करेगा. उपलब्ध पदों का विवरण इस प्रकार है:

सिविलियन स्टाफ ऑफिसर- 1 पद
सिविलियन स्टाफ ऑफिसर (लॉजिस्टिक्स)- 3 पद
सेक्शन ऑफिसर- 6 पद
चीफ ड्राफ्ट्समैन- 2 पद
पर्सनल असिस्टेंट- 3 पद
असिस्टेंट- 39 पद

इन पदों के लिए कुल 54 रिक्तियां अधिसूचित की गई हैं.

आवेदन की अंतिम तिथि

उम्मीदवारों को आवेदन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर जमा करना होगा. निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार सबसे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड की आधिकारिक वेबसाइट से भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन और आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें. आवेदन फॉर्म को सही तरीके से भरने के बाद आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित पते पर भेजना होगा.

आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा:

शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की प्रतियां
पिछले पांच वर्षों के ACR/APAR दस्तावेज (यदि लागू हो)
अन्य आवश्यक प्रमाणपत्र
निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ आवेदन फॉर्म

अधूरे आवेदन, आवश्यक दस्तावेजों के बिना भेजे गए फॉर्म या अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा.

ऐसे होगा चयन

आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, उम्मीदवारों का चयन निर्धारित योग्यता, अनुभव और विभागीय नियमों के आधार पर किया जाएगा. आवश्यकता पड़ने पर इंटरव्यू या अन्य चयन प्रक्रिया भी आयोजित की जा सकती है. उम्मीदवारों को विस्तृत पात्रता और चयन मानदंड के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ना चाहिए.

आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान

आवेदन करने से पहले उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि वे संबंधित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अन्य योग्यता शर्तों को पूरा करते हैं. आवेदन फॉर्म में दी गई जानकारी सही और प्रमाणित होनी चाहिए, क्योंकि गलत जानकारी मिलने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है.

इंडियन कोस्ट गार्ड में नौकरी पाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए यह एक अच्छा अवसर है. समय सीमा का ध्यान रखते हुए आवेदन प्रक्रिया पूरी करें और भविष्य के अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें.

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Tags: Indian Coast GuardIndian Coast Guard Recruitmentsarkari naukri
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