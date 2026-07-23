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गाने-बजाने का रखते हैं शौक, तो बिना लिखित परीक्षा यहां पा सकते हैं नौकरी, शानदार है मंथली सैलरी

Indian Air Force Recruitment 2026 Sarkari Naukri: इंडियन एयरफोर्स में नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका है. इन पदों पर अप्लाई करने से पहले दिए गए बातों को गौर से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: July 23, 2026 12:23:20 PM IST

Sarkari Naukri Indian Air Force Vacancy 2026: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.
Sarkari Naukri Indian Air Force Vacancy 2026: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.


Indian Air Force Recruitment 2026: भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) ने अग्निवीरवायु (संगीतकार) इंटेक 01/2027 के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. यदि आप भारतीय वायु सेना में शामिल होकर देश सेवा का सपना देखते हैं और संगीत में रुचि रखते हैं, तो यह आपके लिए सुनहरा अवसर है. भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और योग्य अविवाहित पुरुष एवं महिला उम्मीदवार 2 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

भर्ती रैली 31 अगस्त 2026 से 9 सितंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी. इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना में दिए गए सभी दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें.

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महत्वपूर्ण तिथियां

भारतीय वायु सेना द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार आवेदन और भर्ती से जुड़ी प्रमुख तिथियां इस प्रकार हैं.

ऑनलाइन आवेदन शुरू: 20 जुलाई 2026
आवेदन की अंतिम तिथि: 2 अगस्त 2026
भर्ती रैली: 31 अगस्त 2026 से 9 सितंबर 2026
मेडिकल परीक्षा: सितंबर 2026

भर्ती रैली नई दिल्ली स्थित 2 ASC, Race Course Camp, Air Force Station तथा बेंगलुरु के 7 ASC, No.1 Cubbon Road में आयोजित की जाएगी.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (मैट्रिक) या समकक्ष परीक्षा न्यूनतम निर्धारित अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है. इसके अलावा अभ्यर्थियों के पास संगीत से जुड़ी योग्यता भी होनी चाहिए. उम्मीदवार को किसी वाद्य यंत्र को बजाने, उसे सही तरीके से ट्यून करने, सुरों की पहचान करने और संगीत में दक्षता का प्रमाण देना होगा. मान्यता प्राप्त संस्थान से संगीत का प्रमाणपत्र या डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिलेगी.

फिजिकल और मेडिकल मानक

भारतीय वायु सेना ने इस भर्ती के लिए कुछ अनिवार्य शारीरिक मानक तय किए हैं.
पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए.
महिला उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई 152 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है.
कुछ विशेष क्षेत्रों और समुदायों के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट मिलेगी.

इसके अलावा उम्मीदवार की सुनने की क्षमता सामान्य होनी चाहिए, दांतों की निर्धारित फिटनेस जरूरी है और शरीर पर केवल नियमों के अनुरूप टैटू ही स्वीकार किए जाएंगे. नशीले पदार्थों और शराब के सेवन के मामलों में वायु सेना की Zero Tolerance Policy लागू होगी.

ऐसे होगा चयन

इस भर्ती में चयन कई चरणों में किया जाएगा.

सबसे पहले उम्मीदवारों को Physical Fitness Test (PFT) देना होगा. इसमें 1.6 किलोमीटर दौड़ के साथ निर्धारित समय में पुश-अप्स, सिट-अप्स और स्क्वैट्स पूरे करने होंगे.

फिजिकल टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों को ऑब्जेक्टिव टाइप अंग्रेजी लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा. लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को Music Proficiency Test (MPT) देना होगा, जिसमें उनकी संगीत संबंधी क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा

अंतिम चरण में विस्तृत मेडिकल परीक्षण होगा. सभी चरणों में सफल उम्मीदवारों का चयन भारतीय वायु सेना के अग्निवीरवायु (संगीतकार) इंटेक 01/2027 के लिए किया जाएगा.

संगीत प्रतिभा रखने वाले युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर

यदि आपके अंदर संगीत की प्रतिभा है और आप भारतीय वायु सेना में करियर बनाना चाहते हैं, तो यह भर्ती आपके लिए एक शानदार मौका साबित हो सकती है. 10वीं पास उम्मीदवार भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. समय रहते आवेदन करें, भर्ती रैली की तैयारी शुरू करें और फिजिकल फिटनेस के साथ संगीत अभ्यास पर भी पूरा ध्यान दें.

भारतीय वायु सेना में शामिल होकर न केवल आपको सम्मानजनक करियर मिलेगा, बल्कि देश की सेवा करने का गौरव भी प्राप्त होगा. इसलिए अंतिम तिथि का इंतजार करने के बजाय जल्द आवेदन करें और अपने सपने को नई उड़ान दें.

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Tags: home-hero-pos-2Indian Air ForceIndian Air Force Recruitmentsarkari naukri
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