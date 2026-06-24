ICMR Vacancy: 2 लाख से अधिक की चाहिए सैलरी, तो ICMR में फटाफट करें आवेदन, बिना लिखित परीक्षा होगा चयन

ICMR Recruitment 2026: भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने वर्ष 2026 के लिए वैज्ञानिक पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. यह भर्ती विज्ञापन संख्या ICMR/Rectt/CRMCH/01/2026-RPCell के तहत निकाली गई है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ICMR की आधिकारिक वेबसाइट icmr.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 जून से शुरू हो चुकी है और 10 जुलाई 2026 तक अप्लाई करने की अंतिम तिथि है.

इस भर्ती अभियान के अंतर्गत कुल 6 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जिनमें Scientist-B और Scientist-C शामिल हैं. जो कोई भी इन पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे सबसे पहले नीचे दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

रिक्तियों का विवरण

Scientist-C (Non-Medical): 01 पद

Scientist-B (Medical): 02 पद

Scientist-B (Non-Medical): 03 पद

कुल पद: 06

क्या है योग्यता मानदंड

इस भर्ती के लिए विभिन्न पदों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है:

Scientist-C (Non-Medical)- उम्मीदवार के पास बायोमेडिकल साइंसेज से संबंधित विषय में मास्टर डिग्री या UGC/PCI द्वारा मान्यता प्राप्त Pharm-D डिग्री होनी चाहिए.

Scientist-B (Medical)- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MBBS या इसके समकक्ष डिग्री (MCI/NMC मान्यता प्राप्त) आवश्यक है.

Scientist-B (Non-Medical)- बायोमेडिकल साइंसेज या संबंधित क्षेत्र में मास्टर डिग्री अथवा Pharm-D डिग्री अनिवार्य है.

फॉर्म भरने के लिए आवेदन शुल्क

General/OBC उम्मीदवार: 1500 रुपये

SC/ST उम्मीदवार: कोई शुल्क नहीं

महिला उम्मीदवार: कोई शुल्क नहीं

वेतनमान (Salary Structure)

Scientist-C: Level-11 (67,700 – 2,08,700)

Scientist-B (Medical & Non-Medical): Level-10 (56,100 – 1,77,500)

यह वेतनमान सरकारी नियमों के अनुसार अन्य भत्तों के साथ लागू होगा.

ऐसे मिलेगी यहां नौकरी

उम्मीदवारों का चयन निम्न प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा:

कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT – MCQs)

इंटरव्यू (यदि लागू हो)

शॉर्टलिस्टिंग योग्यता और अनुभव के आधार पर

उम्मीदवार ICMR की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं. आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना जरूरी है. आवेदन जमा करने से पहले जानकारी को ध्यानपूर्वक जांच लें ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो.