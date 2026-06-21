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HPPSC Vacancy: अगर रखते हैं ये डिग्री, तो शिक्षा विभाग में आपके लिए बढ़िया मौका, बेहतरीन होगी मंथली सैलरी

HPPSC Recruitment 2026 Sarkari Naukri: हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) में नौकरी (Govt Jobs) की चाहत रखने वाले के लिए अच्छी खबर है. जो कोई भी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: June 21, 2026 6:26:02 PM IST

Sarkari Naukri HPPSC Recruitment 2026: सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा मौका है.
Sarkari Naukri HPPSC Recruitment 2026: सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा मौका है.


HPPSC Assistant Professor Recruitment 2026: हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) ने उच्च शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्रुप-A (जॉब ट्रेनी) पदों पर भर्ती के लिए बड़ा अवसर प्रदान किया है. आयोग ने विभिन्न विषयों के लिए कुल 423 रिक्त पदों को भरने हेतु आधिकारिक अधिसूचना जारी की है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर आधिकारिक वेबसाइट hppsc.hp.gov.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. 

यह भर्ती राज्य के कॉलेज कैडर में शिक्षण क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर मानी जा रही है. HPPSC ने इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. उम्मीदवार आयोग के ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन (ORA) पोर्टल के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं. इन पदों पर आवेदन करने से पहले उम्मीदवार दिए गए सभी बातों को ध्यान से पढ़ें.

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कुल 423 पदों पर होगी भर्ती

आयोग द्वारा जारी विभिन्न विज्ञापन नंबरों के तहत कुल 423 रिक्तियां उपलब्ध हैं. इससे पहले HPPSC ने विज्ञापन संख्या 20/6-2026 से 30/6-2026 के अंतर्गत 37 पदों की घोषणा की थी. इसके बाद विज्ञापन संख्या 33/6-2026 से 55/6-2026 के तहत 373 अतिरिक्त पदों को भी शामिल किया गया. भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों को भरा जाएगा. विषयवार रिक्तियों की विस्तृत जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में उपलब्ध है.

शैक्षणिक योग्यता

इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आयोग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अन्य योग्यता मानदंडों को पूरा करना होगा. योग्यता की शर्तें विषय और पद के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले संबंधित विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपनी योग्यता की पुष्टि कर लें.

चयन प्रक्रिया और नौकरी का अवसर

यह भर्ती हिमाचल प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कॉलेज कैडर में की जा रही है. चयनित उम्मीदवारों को असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रुप-A (जॉब ट्रेनी) के रूप में नियुक्त किया जाएगा. शिक्षण और अकादमिक क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए यह भर्ती एक महत्वपूर्ण अवसर है. सरकारी सेवा, स्थिर करियर और उच्च शिक्षा क्षेत्र में योगदान देने का मौका इस भर्ती को विशेष बनाता है.

आवेदन से पहले रखें इन बातों का ध्यान

आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने चाहिए. साथ ही आवेदन फॉर्म में दी गई जानकारी को अंतिम सबमिशन से पहले अच्छी तरह जांच लें. किसी भी प्रकार की त्रुटि भविष्य में आवेदन निरस्त होने का कारण बन सकती है. जो उम्मीदवार लंबे समय से शिक्षण क्षेत्र में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए HPPSC की यह भर्ती बेहतरीन अवसर साबित हो सकती है.

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Tags: HPPSCHPPSC Recruitmentsarkari naukri
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