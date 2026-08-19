Defence Ministry Vacancy: रक्षा मंत्रालय में नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर, 10वीं पास करें आवेदन, बढ़िया होगी सैलरी

Defence Ministry Recruitment 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए रक्षा मंत्रालय ग्रुप C भर्ती 2026 एक अहम अवसर है. भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन ASC Centre (South), Bangalore ने विभिन्न सिविलियन ग्रुप C पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है. भर्ती से जुड़ा विज्ञापन Employment News के 15-21 अगस्त 2026 के अंक में प्रकाशित हुआ है. उपलब्ध भर्ती विवरण के अनुसार इस चरण में 62 पदों पर नियुक्ति की जाएगी.

भर्ती में सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर, कुक, सिविलियन मोटर ड्राइवर (OG), MTS (चौकीदार), क्लीनर, ट्रेड्समैन मेट (लेबर), फायर इंजन ड्राइवर, फायरमैन और लीडिंग फायरमैन जैसे पद शामिल हैं. अलग-अलग पदों के लिए रिक्तियों की संख्या और वेतनमान अलग निर्धारित हैं. उम्मीदवारों को आवेदन से पहले संबंधित पद की पूरी योग्यता और आवश्यक ट्रेड योग्यता को आधिकारिक अधिसूचना में जरूर जांचना चाहिए.

10वीं पास उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन

इन ग्रुप C पदों के लिए सामान्य तौर पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक यानी 10वीं पास रखी गई है. हालांकि, ड्राइवर, कुक और कुछ तकनीकी पदों के लिए अतिरिक्त लाइसेंस, प्रमाणपत्र या ट्रेड में दक्षता जैसी शर्तें लागू हो सकती हैं.

अप्लाई करने की आयुसीमा

आयु सीमा पद के अनुसार अलग हो सकती है. उपलब्ध विवरण के मुताबिक कई पदों के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष है, जबकि Civilian Motor Driver के लिए अधिकतम आयु 27 वर्ष तक है. आरक्षित वर्गों और पात्र विशेष श्रेणियों को नियमानुसार आयु में छूट मिल सकती है.

फिजिकल और स्किल टेस्ट भी होगा

रक्षा मंत्रालय की इस भर्ती में केवल लिखित परीक्षा ही महत्वपूर्ण नहीं है. फायरमैन, ड्राइवर और संबंधित पदों के उम्मीदवारों को फिजिकल/एंड्यूरेंस या स्किल/प्रैक्टिकल टेस्ट में भी शामिल होना पड़ सकता है. Firefighting से जुड़े पदों के लिए शारीरिक फिटनेस, ऊंचाई, छाती और वजन जैसे मानकों की जांच की जाती है.

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लिखित परीक्षा में क्या पूछा जाएगा?

प्रारंभिक शारीरिक, ट्रेड या प्रैक्टिकल चरण में सफल उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा. परीक्षा में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जैसे विषय शामिल होंगे. प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी MCQ आधारित होंगे और प्रश्नपत्र हिंदी व अंग्रेजी में उपलब्ध रहेगा. भर्ती विवरण के अनुसार लिखित परीक्षा में 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी लागू है.

आवेदन की आखिरी तारीख कब है?

आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन है और उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन भेजना होगा. Employment News में विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख से 21 दिनों के भीतर आवेदन संबंधित भर्ती बोर्ड तक पहुंचना चाहिए. इसलिए उम्मीदवारों को अंतिम समय का इंतजार करने के बजाय जल्द आवेदन करने की सलाह दी जाती है.