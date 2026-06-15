CVC Vacancy: बिना लिखित परीक्षा की चाहिए नौकरी, तो CVC में फटाफट करें आवेदन, 208700 मिलेगी सैलरी

CVC Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर सामने आया है. केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने वर्ष 2026 के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती अभियान के तहत तकनीकी परीक्षक, सहायक तकनीकी परीक्षक, सहायक तकनीकी परीक्षक (बागवानी) और स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड-II) समेत कई पदों के लिए वैकेंसी निकाली है.

सीवीसी भर्ती 2026 के माध्यम से कुल 6 रिक्त पदों पर भरा जाएगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. इन पदों के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 21 जुलाई है. जो कोई भी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

किन पदों पर निकली है भर्ती?

CVC द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कुल 6 रिक्तियां उपलब्ध हैं. इनमें 1 पद तकनीकी परीक्षक, 3 पद सहायक तकनीकी परीक्षक, 1 पद सहायक तकनीकी परीक्षक (बागवानी) और 1 पद स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड-II) के लिए निर्धारित किया गया है. यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए विशेष अवसर है जिनके पास इंजीनियरिंग या तकनीकी क्षेत्र में अनुभव है और जो केंद्र सरकार के प्रतिष्ठित संस्थान में काम करना चाहते हैं.

क्या है शैक्षणिक योग्यता

तकनीकी परीक्षक पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री अनिवार्य है. साथ ही सार्वजनिक खरीद, अनुबंध प्रबंधन, गुणवत्ता आश्वासन या सतर्कता से जुड़े कार्यों का अनुभव होना चाहिए. सहायक तकनीकी परीक्षक पद के लिए सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या संबंधित इंजीनियरिंग शाखा में डिग्री या डिप्लोमा के साथ सरकारी विभागों में कार्य अनुभव आवश्यक है.

वहीं, सहायक तकनीकी परीक्षक (बागवानी) पद के लिए बागवानी इंजीनियरिंग क्षेत्र में अनुभव रखने वाले अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी.

स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड-II) पद के लिए निर्धारित ट्रेड टेस्ट पास होना जरूरी है.

आयु सीमा और आवेदन शुल्क

सभी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष निर्धारित की गई है. अच्छी बात यह है कि इस भर्ती के लिए किसी भी श्रेणी के उम्मीदवारों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा.

चयन होने पर मिलेगी सैलरी

तकनीकी परीक्षक: लेवल-11 (67,700 – 2,08,700 रुपये)

सहायक तकनीकी परीक्षक: लेवल-7 (44,900 – 1,42,400 रुपये)

सहायक तकनीकी परीक्षक (बागवानी): लेवल-7

स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड-II): लेवल-4 (25,500 – 81,100 रुपये)

इसके अलावा अन्य सरकारी भत्तों का लाभ भी मिलेगा.

चयन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथि

उम्मीदवारों का चयन आवेदन की जांच और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा. फिलहाल लिखित परीक्षा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है. तकनीकी पदों की अधिसूचना 27 मई 2026 को जारी की गई थी, जबकि ड्राइवर पद के लिए नोटिफिकेशन 21 मई 2026 को प्रकाशित हुआ था. सभी पदों के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026 है.