CSB Vacancy: परीक्षा नहीं, सीधे भर्ती का मौका! केंद्रीय रेशम बोर्ड में निकली 70000 की नौकरी, जल्द करें आवेदन

CSB Young Professional Recruitment 2026: सरकारी क्षेत्र में काम करने का अनुभव रखने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट और MBA/M.Com डिग्रीधारकों के लिए अच्छी खबर है. सेंट्रल सिल्क बोर्ड (CSB) ने Young Professional-Grade-3 के 14 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इन पदों पर नियुक्तियां पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर की जाएंगी. उम्मीदवार जो कोई भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे सेंट्रल सिल्क बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट csb.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

CSB की ओर से जारी विज्ञापन के मुताबिक आवेदन की अंतिम तारीख 7 अक्टूबर 2026 है. योग्य उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन ईमेल के जरिए भेज सकते हैं.

CSB Recruitment 2026: कहां-कहां होगी नियुक्ति?

सेंट्रल सिल्क बोर्ड की यह भर्ती उसके बेंगलुरु स्थित केंद्रीय कार्यालय के अलावा देश के विभिन्न संस्थानों और क्षेत्रीय इकाइयों के लिए है. कुल 14 पदों में 4 पद CSB Central Office, Bengaluru के लिए हैं. इसके अलावा मैसूरु, बहरामपुर, रांची, पम्पोर, लाहदोईगढ़, बिलासपुर, गुवाहाटी और नई दिल्ली स्थित CSB संस्थानों/कार्यालयों में भी एक-एक पद रखा गया है. इस तरह अलग-अलग राज्यों में काम करने का इच्छुक उम्मीदवार अपनी पसंद और योग्यता के अनुसार इस अवसर को देख सकता है.

कौन कर सकता है आवेदन?

Young Professional-Grade-3 पद के लिए उम्मीदवारों के पास निर्धारित प्रोफेशनल योग्यता और सरकारी क्षेत्र का अनुभव होना जरूरी है.

चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA): सरकारी क्षेत्र में 3 साल से अधिक का संबंधित अनुभव.

MBA/M.Com: सरकारी क्षेत्र में 5 साल से अधिक का संबंधित अनुभव.

अनुभव सरकारी अकाउंटिंग, Tally Prime, सरकारी खरीद/प्रोक्योरमेंट, TA/DA बिलों की जांच, मेडिकल बिल, पेंशन, इंटरनल ऑडिट और अनुपालन जैसे कार्यों से जुड़ा होना चाहिए.

आयु सीमा कितनी है?

इस भर्ती में उम्मीदवार की अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है. आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे निर्धारित आयु सीमा के भीतर आते हैं.

हर महीने मिलेगी 70,000 सैलरी

चयनित Young Professionals को 70,000 प्रतिमाह का पारिश्रमिक दिया जाएगा. इसमें लागू टैक्स शामिल होंगे और इसके अलावा नियमित कर्मचारी वाली अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी. प्रदर्शन के आधार पर सालाना पारिश्रमिक में 5% या 10% तक बढ़ोतरी की जा सकती है. हालांकि किसी भी स्थिति में पारिश्रमिक शुरुआती राशि के 1.35 गुना से अधिक नहीं होगा. आधिकारिक काम से यात्रा करने पर Level-8 कर्मचारियों के अनुसार TA/DA का प्रावधान है.

CSB Recruitment 2026: आवेदन कैसे करें?

इस भर्ती की खास बात यह है कि कोई अलग ऑनलाइन भर्ती पोर्टल नहीं है. उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन प्रारूप में जानकारी भरकर 7 अक्टूबर 2026 तक ईमेल के माध्यम से आवेदन भेजना होगा. आवेदन संबंधित ईमेल पते पर समय सीमा से पहले पहुंच जाना चाहिए. नोटिफिकेशन में आवेदन शुल्क का कोई उल्लेख नहीं किया गया है.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

CSB Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक

CSB Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

कैसे होगा चयन?

उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग CSB की निर्धारित गाइडलाइंस के अनुसार की जाएगी. इसके बाद सक्षम अधिकारी की मंजूरी से गठित Selection Committee अंतिम चयन करेगी. बोर्ड चयनित उम्मीदवारों के अलावा एक वेटिंग लिस्ट भी तैयार करेगा, जिसकी वैधता एक वर्ष तक होगी. महत्वपूर्ण बात यह है कि उपलब्ध भर्ती विवरण में किसी लिखित परीक्षा का उल्लेख नहीं है. उम्मीदवार आवेदन से पहले आधिकारिक विज्ञापन में सभी शर्तों और निर्देशों को ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ें.