Sarkari Naukri Cheating Case: हेल्थ विभाग के इस भर्ती में हाईटेक नकल, पकड़े गए 35 लोग, ऐसे कर रहे थे चीटिंग

Punjab Pharmacy Officer Exam Cheating Case: पंजाब में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की 454 फार्मेसी अफसर पदों की भर्ती परीक्षा के दौरान हाईटेक नकल गिरोह का बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 कथित नकल संचालकों और 28 अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया है. आरोपियों के पास से 27 बैटरी संचालित वायरलेस ब्लूटूथ डिवाइस बरामद किए गए हैं. शुरुआती जांच में सामने आया है कि गिरोह परीक्षा शुरू होने के बाद तकनीक की मदद से अभ्यर्थियों तक उत्तर पहुंचा रहा था. हालांकि, पुलिस और विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि प्रश्नपत्र लीक होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं.

पुलिस जांच के अनुसार, परीक्षा शुरू होने के कुछ मिनट बाद फिरोजपुर के एक परीक्षा केंद्र में बैठे एक अभ्यर्थी ने पेन कैमरे की मदद से प्रश्नपत्र की तस्वीरें खींचीं. इसके बाद तस्वीरें व्हाट्सएप के जरिए हरियाणा के भिवानी भेजी गईं और वहां से राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ स्थित सॉल्वर तक पहुंचीं. बताया गया कि राजस्थान में प्रश्नों के उत्तर तैयार किए गए और फरीदकोट में बनाए गए एक अस्थाई कंट्रोल रूम से ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए परीक्षा केंद्रों में बैठे उम्मीदवारों तक रियल टाइम में जवाब पहुंचाए गए.

42 अभ्यर्थियों को नकल कराने की थी तैयारी

जांच में पता चला कि गिरोह फरीदकोट, फिरोजपुर और कोटकपूरा के परीक्षा केंद्रों पर कुल 42 अभ्यर्थियों को नकल कराने की योजना पर काम कर रहा था. इनमें से 28 उम्मीदवारों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जबकि 14 अभ्यर्थी परीक्षा समाप्त होने से पहले ही परीक्षा केंद्र छोड़कर चले गए. पुलिस उनकी पहचान कर आगे की कार्रवाई कर रही है.

लाखों रुपये लेकर पास कराने का दावा

पुलिस के अनुसार, यह गिरोह प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के नाम पर अभ्यर्थियों से 3.5 लाख से 13 लाख रुपये तक वसूलता था. कई उम्मीदवारों से पोस्ट डेटेड चेक भी लिए गए थे. जांच में फाजिल्का के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज से जुड़े कर्मचारी को इस पूरे नेटवर्क का कथित मास्टरमाइंड बताया गया है.

विश्वविद्यालय ने पेपर लीक की खबरों का किया खंडन

बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने स्पष्ट किया है कि अब तक की जांच में पेपर लीक होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है. विश्वविद्यालय के अनुसार, यह मामला परीक्षा शुरू होने के बाद ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए उत्तर उपलब्ध कराने का है, इसलिए इसे पेपर लीक नहीं कहा जा सकता. विश्वविद्यालय ने बताया कि इस भर्ती परीक्षा में 6,474 अभ्यर्थी शामिल हुए थे. सबसे पहले एक परीक्षा केंद्र पर ब्लूटूथ डिवाइस के साथ एक उम्मीदवार पकड़ा गया, जिसके बाद पुलिस और विश्वविद्यालय ने संयुक्त कार्रवाई शुरू की.

पुलिस की जांच जारी

फरीदकोट रेंज पुलिस के अनुसार, मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) के तहत कार्रवाई की जाएगी. फरार आरोपियों की तलाश जारी है और जांच के दौरान अन्य लोगों की संलिप्तता भी सामने आ सकती है. अधिकारियों का कहना है कि पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है ताकि भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके.

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