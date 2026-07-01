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CCRUM Vacancy: 177000 से अधिक सैलरी की चाहिए नौकरी, तो यहां फटाफट करें आवेदन, 10वीं, ग्रेजुएट के लिए मौका

CCRUM Recruitment 2026 Sarkari Naukri: आयुष मंत्रालय के अधीन सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन (CCRUM) में नौकरी (Govt Jobs) पाने का बढ़िया मौका है. इन पदों पर आवेदन करने से पहले दिए गए सभी बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: July 1, 2026 5:51:54 PM IST

Sarkari Naukri CCRUM Recruitment 2026: आज से आवेदन शुरू हो गई है.
Sarkari Naukri CCRUM Recruitment 2026: आज से आवेदन शुरू हो गई है.


CCRUM Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार अवसर सामने आया है. आयुष मंत्रालय के अधीन कार्यरत सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन (CCRUM) ने ग्रुप A, B और C के तहत 179 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती अभियान के माध्यम से रिसर्च ऑफिसर, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, स्टेनोग्राफर, UDC, LDC, कंपाउंडर, स्टाफ कार ड्राइवर और मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) सहित कई पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 1 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 31 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. जो कोई भी इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक एवं योग्य हैं, वे CCRUM की आधिकारिक वेबसाइट ccrum.ayush.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इन पदों पर आवेदन करने से पहले दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

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किन पदों पर होगी भर्ती?

CCRUM Recruitment 2026 के तहत विभिन्न श्रेणियों में कई पद शामिल किए गए हैं. प्रमुख पद इस प्रकार हैं.

रिसर्च ऑफिसर (यूनानी)
स्टाफ नर्स
फार्मासिस्ट
कंपाउंडर
स्टेनोग्राफर
अपर डिवीजन क्लर्क (UDC)
लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC)
स्टाफ कार ड्राइवर
मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS)

उम्मीदवारों को आवेदन से पहले आधिकारिक अधिसूचना में पदवार रिक्तियों और पात्रता की जानकारी अवश्य जांचनी चाहिए.

क्या है शैक्षणिक योग्यता

हर पद के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है.

रिसर्च ऑफिसर (यूनानी): संबंधित विषय में MD/MS (यूनानी).
स्टाफ नर्स: मान्यता प्राप्त संस्थान से नर्सिंग योग्यता.
फार्मासिस्ट: फार्मेसी में डिप्लोमा या डिग्री.
कंपाउंडर: 10वीं पास के साथ यूनानी चिकित्सा पद्धति में प्रमाणपत्र.
UDC/LDC एवं स्टेनोग्राफर: निर्धारित टाइपिंग या शॉर्टहैंड कौशल के साथ आवश्यक शैक्षणिक योग्यता.
स्टाफ कार ड्राइवर: 10वीं पास, वैध ड्राइविंग लाइसेंस और कम से कम 3 वर्ष का अनुभव.
MTS: 10वीं या ITI पास.

आयु सीमा और आरक्षण

अधिकांश पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है. हालांकि कुछ पदों के लिए अलग आयु सीमा भी हो सकती है, जिसकी पुष्टि उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन से करें.

सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट भी मिलेगी.

SC/ST: 5 वर्ष
OBC (नॉन-क्रीमी लेयर): 3 वर्ष
PwBD: 10 वर्ष
पूर्व सैनिक: 5 वर्ष

क्या है आवेदन शुल्क

विभिन्न ग्रुप के अनुसार आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है.

ग्रुप A: UR/OBC – 1500 रुपये + 500 रुपये प्रोसेसिंग फीस, SC/ST – केवल 500 रुपये प्रोसेसिंग फीस.
ग्रुप B: UR/OBC – 1000 रुपये + 500 रुपये प्रोसेसिंग फीस, SC/ST – केवल 500 रुपये प्रोसेसिंग फीस.
ग्रुप C: UR/OBC – 800 रुपये + 500 रुपये प्रोसेसिंग फीस, SC/ST – केवल 500 रुपये प्रोसेसिंग फीस

CCRUM Recruitment 2026 स्वास्थ्य और अनुसंधान क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए बेहतरीन अवसर है. 179 पदों पर निकली इस भर्ती में अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं. 

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Tags: CCRUMCCRUM Recruitmentsarkari naukri
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