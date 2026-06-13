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Cabinet Secretariat Vacancy: कैबिनेट सचिवालय में नौकरी पाने का मौका, नहीं देनी होगी लिखित परीक्षा, 1.30 लाख है सैलरी

Cabinet Secretariat Recruitment 2026 Sarkari Naukri: कैबिनेट सचिवालय में नौकरी की चाहत रखने वालों के लिए अच्छी खबर है. आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार दिए गए तमाम खास बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: June 13, 2026 9:37:30 PM IST

Sarkari Naukri Cabinet Secretariat Recruitment 2026: सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है.
Sarkari Naukri Cabinet Secretariat Recruitment 2026: सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है.


Cabinet Secretariat Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे इंजीनियरिंग और साइंस ग्रेजुएट्स के लिए सुनहरा अवसर सामने आया है. कैबिनेट सचिवालय ने सीनियर फील्ड ऑफिसर (टेक्निकल) पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 25 रिक्त पदों को भरा जाएगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

यह भर्ती उन अभ्यर्थियों के लिए विशेष अवसर है, जिनके पास तकनीकी क्षेत्र में उच्च शिक्षा के साथ वैध GATE स्कोर भी मौजूद है. चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन और केंद्र सरकार की विभिन्न सुविधाओं का लाभ मिलेगा.

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कितने पदों पर होगी भर्ती?

कैबिनेट सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सीनियर फील्ड ऑफिसर (टेक्निकल) के कुल 25 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. ये पद ग्रुप ‘A’ गजेटेड श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जो इसे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरियों में शामिल करते हैं.

शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषयों में B.E./B.Tech या M.Sc डिग्री होनी चाहिए.

योग्यता के लिए प्रमुख विषयों में शामिल हैं:
कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन / टेलीकम्युनिकेशन
डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
गणित
सिविल इंजीनियरिंग

इसके अलावा उम्मीदवार के पास GATE 2024, 2025 या 2026 में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ वैध स्कोर होना आवश्यक है.

आयु सीमा और आरक्षण लाभ

भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है. हालांकि, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), दिव्यांग उम्मीदवारों, पूर्व सैनिकों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी.

सैलरी और सुविधाएं

चयनित उम्मीदवारों को पे मैट्रिक्स लेवल-10 के अंतर्गत नियुक्त किया जाएगा. सभी भत्तों सहित मासिक वेतन लगभग 1.30 लाख तक हो सकता है. इसके साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाली अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी.

चयन प्रक्रिया कैसे होगी?

उम्मीदवारों का चयन निम्नलिखित चरणों के आधार पर किया जाएगा:

वैध GATE स्कोर का मूल्यांकन
व्यक्तिगत इंटरव्यू
कैरेक्टर एवं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन
मेडिकल टेस्ट

अंतिम चयन सभी चरणों में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा.

आवेदन की अंतिम तिथि

इच्छुक उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में ऑफलाइन आवेदन जमा करना होगा. आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि 12 जुलाई 2026 तय की गई है. इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.

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Tags: Cabinet SecretariatCabinet Secretariat Recruitmentsarkari naukri
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