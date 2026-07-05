BSUSC Vacancy: शिक्षा विभाग में निकली बंपर वैकेंसी, बिना लिखित परीक्षा होगा चयन, आवेदन करने का नहीं लगेगा कोई फीस

BSUSC Assistant Professor Recruitment 2026: बिहार में टीचिंग क्षेत्र में करियर बनाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (BSUSC) ने 3,687 असिस्टेंट प्रोफेसर (कॉन्ट्रैक्टुअल फैकल्टी) पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दी है. इस भर्ती के माध्यम से राज्य के 10 विश्वविद्यालयों और 211 नए सरकारी डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी.

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 15 जुलाई 2026 तक HED Bihar Samarth Portal के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. सबसे खास बात यह है कि इस भर्ती के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है, जिससे अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को अवसर मिल सके.

किन विषयों में निकली हैं सबसे ज्यादा रिक्तियां?

इस भर्ती अभियान में आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के छह प्रमुख विषय शामिल किए गए हैं. सबसे अधिक पद अंग्रेजी विषय में उपलब्ध हैं.

विषयवार रिक्तियों का विवरण

अंग्रेजी- 674 पद

इतिहास- 662 पद

हिंदी- 625 पद

अर्थशास्त्र- 597 पद

राजनीति विज्ञान- 596 पद

समाजशास्त्र- 533 पद

कुल पदों की संख्या- 3,687

भर्ती का पूरा शेड्यूल

आवेदन की अंतिम तिथि: 15 जुलाई 2026

इंटरव्यू एवं डेमोंस्ट्रेशन: 20 जुलाई से 27 जुलाई 2026

मेरिट सूची जारी: 29 जुलाई 2026

कॉलेज आवंटन और जॉइनिंग: 7 अगस्त 2026 तक

शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?

अभ्यर्थियों के पास संबंधित विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है. हालांकि, बिहार के SC, ST, BC, EBC और PwD वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अंकों की सीमा 50 प्रतिशत निर्धारित की गई है. इसके अलावा उम्मीदवार का UGC NET, CSIR NET या बिहार SET उत्तीर्ण होना आवश्यक है. वहीं, UGC 2009 या 2016 के नियमों के अनुसार पीएचडी पूरी कर चुके अभ्यर्थियों को NET की अनिवार्यता से छूट मिलेगी.

क्या होगी आयु सीमा

भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए. वहीं 1 अगस्त 2026 के अनुसार अधिकतम आयु 43 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को राज्य सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में छूट का लाभ मिलेगा.

चयन प्रक्रिया कैसे होगी?

BSUSC ने चयन प्रक्रिया को दो चरणों में विभाजित किया है.

अकादमिक मूल्यांकन: 88 अंक

इंटरव्यू एवं डेमोंस्ट्रेशन: 12 अंक

अंतिम मेरिट सूची दोनों चरणों में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी.

योग्य उम्मीदवारों के लिए शानदार अवसर

बिहार के विश्वविद्यालयों और नवस्थापित सरकारी डिग्री कॉलेजों में अध्यापन का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए यह भर्ती सुनहरा अवसर है. बड़ी संख्या में रिक्तियां, बिना आवेदन शुल्क और पारदर्शी चयन प्रक्रिया इसे बेहद आकर्षक बनाती है.

इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन पूरा करें और आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना में दिए गए योग्यता मानदंड, दस्तावेजों और अन्य निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें.

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