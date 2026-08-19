बिना लिखित परीक्षा पानी है नौकरी, तो फटाफट BEML में करें आवेदन, बेहतरीन मिलेगी सैलरी

BEML Apprentice Recruitment 2026: भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) ने अप्रेंटिसशिप के इच्छुक युवाओं के लिए बड़ा मौका दिया है. कंपनी ने एक वर्षीय अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 1,364 पदों पर आवेदन मांगे हैं. ग्रेजुएट, डिप्लोमा और आईटीआई/ट्रेड Apprentice कैटेगरियों के लिए योग्य उम्मीदवार निर्धारित समय में आवेदन कर सकते हैं.

BEML की आधिकारिक Careers वेबसाइट पर भर्ती और आवेदन से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है. उम्मीदवारों को आवेदन से पहले संबंधित आधिकारिक नोटिफिकेशन और पात्रता शर्तें ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है.

BEML Apprentice Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

BEML Apprentice Recruitment 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 18 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है. इच्छुक उम्मीदवार 8 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. अप्रेंटिसशिप की अवधि एक वर्ष होगी और चयनित उम्मीदवारों को निर्धारित ट्रेड या शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्टाइपेंड दिया जाएगा.

ट्रेनिंग के लिए उम्मीदवारों को BEML के अलग-अलग मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स में नियुक्त किया जा सकता है. BEML की आधिकारिक जानकारी के अनुसार कंपनी के प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में बैंगलोर, कोलार गोल्ड फील्ड्स (केजीएफ), मैसूर और पलक्कड़ शामिल हैं.

किन उम्मीदवारों के लिए है यह भर्ती?

इस अप्रेंटिसशिप में ग्रेजुएट अप्रेंटिस, डिप्लोमा अप्रेंटिस और ITI/ट्रेड अप्रेंटिस के अवसर शामिल हैं. ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए संबंधित इंजीनियरिंग शाखा में चार वर्षीय फुल-टाइम डिग्री या निर्धारित सामान्य स्नातक डिग्री की जरूरत हो सकती है. डिप्लोमा उम्मीदवारों के लिए संबंधित तकनीकी विषय में तीन वर्षीय फुल-टाइम डिप्लोमा जरूरी है. वहीं ITI उम्मीदवारों के लिए संबंधित ट्रेड में मान्य ITI प्रमाणपत्र होना चाहिए.

तकनीकी ट्रेडों में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, कंप्यूटर साइंस, ऑटोमोबाइल आदि के अलावा फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, कोपा, डीजल मैकेनिक और अन्य ट्रेड शामिल हैं.

BEML Apprentice 2026: आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार आवेदन से पहले अपनी श्रेणी के अनुसार NATS/NAPS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन पूरा करें. इसके बाद BEML की वेबसाइट पर जाकर करियर और मौजूदा भर्तियां सेक्शन में संबंधित अप्रेंटिस भर्ती लिंक तलाशें. लॉगिन करने के बाद मांगी गई जानकारी भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट करें. आवेदन जमा करने के बाद कन्फर्मेशन पेज या एप्लीकेशन डिटेल्स को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना बेहतर होगा.

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

उम्मीदवारों को शैक्षणिक प्रमाणपत्र और मार्कशीट, जन्मतिथि के प्रमाण, पहचान पत्र, हाल की फोटो, हस्ताक्षर और लागू होने पर SC/ST या OBC-NCL प्रमाणपत्र तैयार रखना चाहिए. बैंक खाते से जुड़ी जानकारी भी मांगी जा सकती है.

उम्मीदवार ध्यान रखें

BEML Apprentice Recruitment 2026 में आवेदन करने से पहले उम्मीदवार अपनी योग्यता, ट्रेड, आयु संबंधी मानदंड और अन्य शर्तों को आधिकारिक नोटिफिकेशन से जरूर मिलाएं. आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते फॉर्म पूरा करना बेहतर रहेगा.