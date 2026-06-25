RVUNL Vacancy: बिजली विभाग में नौकरी की भरमार, ग्रेजुएट के लिए बेहतरीन मौका, अच्छी मिलेगी सैलरी

RVUNL Recruitment 2026: राजस्थान में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RVUNL) ने राज्य की विभिन्न बिजली कंपनियों में कुल 2,005 पदों पर भर्ती की घोषणा की है. इस भर्ती अभियान के माध्यम से जूनियर इंजीनियर, जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट/कमर्शियल असिस्टेंट-II जैसे महत्वपूर्ण पदों को भरा जाएगा. उम्मीदवार जो भी इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट rrvunl.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं.

संक्षिप्त भर्ती अधिसूचना जारी होने के बाद उम्मीदवारों में उत्साह देखा जा रहा है. विस्तृत नोटिफिकेशन जुलाई 2026 के दूसरे पखवाड़े में जारी किए जाने की संभावना है, जिसके बाद ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी.

पांच बिजली कंपनियों में होगी भर्ती

यह भर्ती राजस्थान की पांच प्रमुख विद्युत कंपनियों के लिए आयोजित की जाएगी. इनमें राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RVUNL), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (RVPN), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVVNL), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (AVVNL) और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JDVVNL) शामिल हैं. इन संस्थानों में विभिन्न तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी.

किस पद पर कितनी वैकेंसी?

भर्ती अभियान के तहत कुल 2,005 रिक्त पदों को भरा जाएगा.

जूनियर इंजीनियर-I : 869 पद

जूनियर अकाउंटेंट : 371 पद

जूनियर असिस्टेंट/कमर्शियल असिस्टेंट-II : 765 पद

जूनियर इंजीनियर पदों में सबसे अधिक 727 पद इलेक्ट्रिकल शाखा के लिए निर्धारित किए गए हैं. इसके अलावा 110 पद मैकेनिकल और 32 पद सिविल इंजीनियरिंग के लिए आरक्षित हैं.

शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी होगी. जूनियर इंजीनियर पद के लिए संबंधित इंजीनियरिंग शाखा में तीन वर्षीय डिप्लोमा आवश्यक होगा. जूनियर अकाउंटेंट पद के लिए कॉमर्स या संबंधित विषय में स्नातक डिग्री जरूरी है. वहीं जूनियर असिस्टेंट/कमर्शियल असिस्टेंट-II के लिए स्नातक डिग्री के साथ कंप्यूटर ज्ञान और टाइपिंग दक्षता अनिवार्य होगी.

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी.

आवेदन शुल्क कितना होगा?

सामान्य वर्ग (UR) के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1,000 रुपये निर्धारित किया गया है. वहीं SC, ST, OBC, MBC, EWS, दिव्यांग और सहरिया वर्ग के अभ्यर्थियों को 500 रुपये शुल्क देना होगा. उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से BHIM UPI, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के जरिए शुल्क जमा कर सकेंगे.

चयन प्रक्रिया और वेतन

भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी. इसके बाद दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षण किया जाएगा. जूनियर इंजीनियर पद के लिए 200 अंकों की लिखित परीक्षा होगी. चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल-10 के अंतर्गत 33,800 रुपये प्रतिमाह का शुरुआती वेतन मिलेगा. इसके अलावा अन्य सरकारी भत्तों का लाभ भी दिया जाएगा.

युवाओं के लिए सुनहरा मौका

राजस्थान की बिजली कंपनियों में निकली यह भर्ती तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों वर्गों के उम्मीदवारों के लिए शानदार अवसर लेकर आई है. सरकारी क्षेत्र में स्थायी नौकरी और आकर्षक वेतन की तलाश कर रहे अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे विस्तृत अधिसूचना जारी होने के बाद आवेदन प्रक्रिया और पात्रता संबंधी जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा समय रहते आवेदन करें.

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