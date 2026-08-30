Sainik School Vacancy: सैनिक स्कूल में कई पदों पर निकली वैकेंसी, जल्द करें आवेदन, 63000 से अधिक मिलेगी सैलरी

Sainik School Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए सैनिक स्कूल झुंझुनू ने भर्ती का नया अवसर जारी किया है. स्कूल ने PGT, TGT, काउंसलर, PEM/PTI-सह-मैट्रन, आर्ट मास्टर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, म्यूज़िक टीचर/बैंड मास्टर, UDC, LDC, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन-सह-पंप ऑपरेटर और नर्सिंग सिस्टर समेत कई पदों के लिए आवेदन मांगे हैं. जो कोई भी इन पदों पर आवेदन करने के लिए इच्छुक हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट ssjhunjhunu.com के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं.

योग्य उम्मीदवार निर्धारित Application Form के जरिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन फॉर्म स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन के अनुसार तैयार कर भेजना होगा. आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख 12 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है.

किन पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती में टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरह के पद शामिल हैं. PGT के लिए फिजिक्स, केमेस्ट्री और मैथमेटिक्स जबकि TGT के लिए मैथमेटिक्स, अंग्रेजी और सोशल साइंस जैसे विषयों में अवसर दिए गए हैं. इसके अलावा काउंसलर, पीईएम/पीटीआई-सह-मैट्रन, आर्ट मास्टर, विभिन्न विषयों के प्रयोगशाला सहायक, संगीत शिक्षक/बैंड मास्टर, यूडीसी, एलडीसी, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन-सह-पंप ऑपरेटर और नर्सिंग सिस्टर जैसे पद भी भर्ती अभियान का हिस्सा हैं.

शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए?

दिए गए भर्ती विवरण के अनुसार कई पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास निर्धारित की गई है. हालांकि अलग-अलग पदों के लिए विषय, तकनीकी योग्यता या अनुभव जैसी अतिरिक्त शर्तें हो सकती हैं. इसलिए उम्मीदवारों को आवेदन भेजने से पहले संबंधित पद की Detailed Notification ध्यान से पढ़नी चाहिए.

Sainik School Jhunjhunu के लिए क्या है Age Limit

आयु सीमा पद के अनुसार अलग-अलग है. PGT पदों के लिए 21 से 40 वर्ष, जबकि TGT के लिए 21 से 35 वर्ष की आयु निर्धारित है. Music Teacher/Band Master सहित कई अन्य पदों के लिए आयु सीमा 18 से 50 वर्ष तक रखी गई है. सरकारी नियमों के अनुसार पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित आयु में छूट का लाभ मिलेगा.

आवेदन शुल्क कितना है?

सामान्य और OBC उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के तौर पर 500 रुपये जबकि SC/ST उम्मीदवारों को 250 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

Sainik School Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक

Sainik School Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

कितना मिलेगा वेतन?

भर्ती में पद के अनुसार वेतन या Consolidated Remuneration अलग-अलग है. PGT पद के लिए Pay Level-8 में 47,600 रुपये और TGT के लिए Pay Level-7 में 44,900 रुपये का वेतन निर्धारित है. Counsellor और PEM/PTI-cum-Matron को 63,758 रुपये प्रतिमाह का कंसोलिडेटेड रेमुनरेशन मिलेगा. लैब असिस्टेंट और UDC के लिए 38,250 रुपये, म्यूजिक टीचर/बैंड मास्टर के लिए 46,720 रुपये तथा LDC और इलेक्ट्रीशियन-कम-पंप ऑपरेटर के लिए 31,840 रुपये प्रतिमाह निर्धारित है. नर्सिंग सिस्टर के लिए 38,250 मासिक मानदेय है.

Sainik School Recruitment 2026: जरूरी तारीख

ऑफलाइन आवेदन फॉर्म स्कूल तक पहुंचने की अंतिम तारीख 12 सितंबर 2026 है. चयन प्रक्रिया का विस्तृत विवरण उपलब्ध जानकारी में स्पष्ट नहीं है, इसलिए उम्मीदवारों को आधिकारिक Notification में Selection Process और पदवार शर्तों की पुष्टि करनी चाहिए.