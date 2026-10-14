Sainik School Vacancy: सैनिक स्कूल में नौकरी पाने का मौका, 10वीं, ग्रेजुएट करें आवेदन, 57000 से अधिक है सैलरी

Sainik School Goalpara Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए सैनिक स्कूल गोलपारा में भर्ती का अवसर सामने आया है. इस भर्ती अभियान के तहत शिक्षण और गैर-शिक्षण (Teaching and Non-Teaching) पदों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं. इसमें क्वार्टरमास्टर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT), ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT), बैंड मास्टर, मेस मैनेजर, लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) और वार्ड बॉय सहित कई पद शामिल हैं. जो कोई भी यहां आवेदन करने के इच्छुक एवं योग्य हैं, वे सैनिक स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट sainikschoolgoalpara.org पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

इच्छुक उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन प्रक्रिया पूरी करके अपना फॉर्म 12 नवंबर तक स्कूल पहुंचाना होगा. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को संबंधित पद की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और अन्य पात्रता शर्तों की जानकारी आधिकारिक भर्ती अधिसूचना से जरूर जांचनी चाहिए.

सैनिक स्कूल गोलपारा भर्ती 2026: किन पदों पर होगी नियुक्ति?

इस भर्ती में अलग-अलग जिम्मेदारियों वाले पद शामिल किए गए हैं. कुछ पद नियमित आधार पर भरे जाएंगे, जबकि कुछ नियुक्तियां अनुबंध (Contract) के आधार पर होंगी. प्रमुख पदों में PGT फिजिक्स, TGT गणित, TGT सोशल साइंस, क्वार्टरमास्टर, बैंड मास्टर, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर (PTI)-सह-मैट्रन (महिला), मेस मैनेजर, LDC, वार्ड बॉय, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और घुड़सवारी प्रशिक्षक शामिल हैं.

आवेदन शुल्क कितना है?

आवेदन शुल्क सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 300 रुपये रखा गया है. वहीं, SC, ST और OBC श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 200 है. शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से करना होगा. डिमांड ड्राफ्ट से संबंधित निर्देश भर्ती अधिसूचना में दिए गए विवरण के अनुसार पूरे करें.

Sainik School Goalpara Salary 2026: कितनी मिलेगी सैलरी?

सैनिक स्कूल गोलपारा भर्ती के तहत पद के अनुसार मासिक वेतन अलग-अलग निर्धारित किया गया है. उपलब्ध विवरण के मुताबिक वेतन इस प्रकार है:

क्वार्टरमास्टर: ₹29,200 (लेवल 5)

PGT फिजिक्स: ₹57,120

TGT गणित: ₹53,880

TGT सोशल साइंस: ₹53,880

बैंड मास्टर: ₹40,880

PTI-सह-मैट्रन (महिला): ₹25,200

मेस मैनेजर: ₹40,880

लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC): ₹23,880

वार्ड बॉय: ₹21,600

ऑफिस सुपरिटेंडेंट: ₹42,480

सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर: ₹30,000

घुड़सवारी प्रशिक्षक: ₹40,000

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे वेतन से संबंधित नियमों और अन्य लाभों की पुष्टि आधिकारिक नोटिफिकेशन से करें.

चयन प्रक्रिया क्या होगी?

उम्मीदवारों का चयन पद की प्रकृति और आवश्यकताओं के आधार पर किया जाएगा. चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट, क्लास डेमोंस्ट्रेशन और इंटरव्यू शामिल हो सकते हैं. लिखित परीक्षा में केवल निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवार ही शामिल हो सकेंगे. परीक्षा के बाद चयन के अगले चरणों की जानकारी स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी.

यहां देखें आवेदन करने का लिंक और नोटिफिकेशन

Sainik School Goalpara Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक

Sainik School Goalpara Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

Sainik School Goalpara Recruitment 2026: आवेदन कैसे करें?

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को भर्ती अधिसूचना में दिया गया निर्धारित फॉर्म डाउनलोड करना होगा. फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरने के बाद पासपोर्ट साइज फोटो लगाएं और आवश्यक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियां संलग्न करें.

इसके बाद पूरा आवेदन डाक के माध्यम से निम्न पते पर भेजें:

प्रिंसिपल, सैनिक स्कूल गोलपारा, पोस्ट ऑफिस राजापारा, जिला गोलपारा, असम – 283133

लिफाफे पर स्पष्ट रूप से संबंधित पद के साथ “नियमित/अनुबंधात्मक पद के लिए आवेदन” लिखें. आवेदन 12 नवंबर तक स्कूल पहुंच जाना चाहिए. अनुबंध के आधार पर होने वाली नियुक्तियां शुरुआत में 11 महीने के लिए होंगी, जिन्हें प्रदर्शन के आधार पर बढ़ाया जा सकता है.

आवेदन भेजने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में अंतिम तिथि का वर्ष, पदवार योग्यता, आयु सीमा और आवेदन पते की पुष्टि जरूर करें.