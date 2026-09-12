Sainik School Vacancy: सैनिक स्कूल में नौकरी पाने का शानदार मौका, बिना परीक्षा होगा चयन, 44900 है मंथली सैलरी

Sainik School Recruitment 2026: शिक्षक के पद पर सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए सैनिक स्कूल कोरुकोंडा में आवेदन का मौका है. स्कूल ने Trained Graduate Teacher (TGT) Mathematics के एक पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. योग्य और इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रक्रिया के तहत 02 अक्टूबर 2026 तक ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं.

इस भर्ती में केवल एक पद है, इसलिए उम्मीदवारों के लिए जरूरी है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन में दिए गए सभी नियम और पात्रता शर्तों को ध्यान से समझ लें.

TGT Mathematics के लिए एक पद

सैनिक स्कूल कोरुकोंडा की इस भर्ती के तहत TGT Mathematics की 1 वैकेंसी भरी जाएगी. चयनित अभ्यर्थी को नियमित आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। पद के लिए निर्धारित वेतन 44,900 प्रतिमाह है. इसके अतिरिक्त योग्य कर्मचारी को DA, मेडिकल और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसे लाभ भी मिलेंगे.

कौन कर सकता है आवेदन?

TGT Mathematics पद के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए. पात्रता के तहत NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित चार वर्षीय इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स में कम से कम 50 प्रतिशत अंक या संबंधित विषय और विषयों के संयोजन के साथ बैचलर/ऑनर्स डिग्री में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक जरूरी हैं.

इसके साथ B.Ed. डिग्री में कम से कम 50 प्रतिशत अंक होना आवश्यक है. कुछ निर्धारित शैक्षणिक संयोजनों के तहत तीन वर्षीय Integrated B.Ed.-M.Ed. योग्यता भी मान्य है. उम्मीदवार संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन की योग्यता के आधार पर भी योग्य हो सकते हैं, बशर्ते वे नोटिफिकेशन में दी गई अन्य शर्तों को पूरा करते हों.

CTET Paper-II भी जरूरी

इस भर्ती की एक महत्वपूर्ण शर्त Central Teacher Eligibility Test (CTET) Paper-II है. उम्मीदवार का CBSE द्वारा आयोजित CTET Paper-II पास होना आवश्यक है. मैथमेटिक्स से संबंधित विषयों की पढ़ाई और विषय संयोजन को लेकर भी नोटिफिकेशन में विशेष शर्तें दी गई हैं. इसलिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपनी डिग्री के विषयों और सेमेस्टर/वर्ष की पात्रता जरूर जांच लेनी चाहिए.

आवेदन शुल्क और अंतिम तारीख

सैनिक स्कूल कोरुकोंडा TGT भर्ती के लिए General, OBC, SC और ST सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये निर्धारित किया गया है. आवेदन ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन माध्यम से जमा करना होगा. आवेदन की अंतिम तारीख 02 अक्टूबर 2026 है. उम्मीदवारों को सलाह है कि अंतिम दिन का इंतजार करने के बजाय समय रहते फॉर्म भरकर निर्धारित पते पर भेजें.

आवेदन से पहले नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें

सरकारी भर्ती में एक छोटी गलती भी आवेदन को प्रभावित कर सकती है. इसलिए उम्मीदवार पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन डाउनलोड करें और उसमें दी गई योग्यता, दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और अन्य निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें. इसके बाद ही आवेदन फॉर्म जमा करें. यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए अच्छा अवसर हो सकती है जो शिक्षण क्षेत्र में स्थाई सरकारी नौकरी के साथ अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं.