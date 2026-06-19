SAIL Salary: सेल में नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर, बस चाहिए है ये डिग्री, 140000 होगी महीने की सैलरी

SAIL Recruitment 2026: देश की प्रमुख स्टील उत्पादक कंपनी और महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम SAIL (Steel Authority of India Limited) ने युवाओं के लिए रोजगार का शानदार अवसर प्रदान किया है. SAIL के बोकारो स्टील प्लांट ने विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में ‘यंग प्रोफेशनल्स (स्किल्ड प्रोफेशनल्स/एक्सपर्ट्स)’ के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. उम्मीदवार जो कोई भी इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक एवं योग्य हैं, वे सेल की आधिकारिक वेबसाइट sail.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया जारी है और उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपना आवेदन पूरा कर लें. इस भर्ती अभियान के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 1 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है. उम्मीदवारों को समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है ताकि अंतिम समय की तकनीकी समस्याओं से बचा जा सके.

कौन कर सकता है आवेदन?

SAIL YP भर्ती 2026 के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित इंजीनियरिंग शाखा में B.E./B.Tech. या समकक्ष डिग्री होना अनिवार्य है. डिग्री किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नियमित (Regular/Full-Time) पाठ्यक्रम के रूप में प्राप्त की गई होनी चाहिए. इसके अलावा उम्मीदवारों को न्यूनतम 65 प्रतिशत अंक प्राप्त होना आवश्यक है. जिस क्षेत्र के पद के लिए आवेदन किया जा रहा है, उसी संबंधित विषय में डिग्री होना जरूरी है.

चयन प्रक्रिया कैसे होगी?

भर्ती प्रक्रिया के तहत सबसे पहले प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी और पात्र उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. यदि पदों की तुलना में अधिक संख्या में योग्य आवेदन प्राप्त होते हैं, तो कंपनी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT), एप्टीट्यूड टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट या किसी अन्य मानक परीक्षा का आयोजन कर सकती है. इस परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. इंटरव्यू के लिए उम्मीदवारों का चयन लगभग 1:3 के अनुपात में किया जा सकता है.

CBT में कितने अंक लाना होगा जरूरी?

यदि भर्ती प्रक्रिया में CBT आयोजित किया जाता है, तो उम्मीदवारों को अगले चरण में पहुंचने के लिए न्यूनतम 50 परसेंटाइल स्कोर प्राप्त करना होगा. यह क्वालिफाइंग मार्क्स के रूप में निर्धारित किया गया है. अगर कई उम्मीदवार समान कट-ऑफ स्कोर प्राप्त करते हैं, तो सभी पात्र अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है. इंटरव्यू चरण के लिए अलग से कोई न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित नहीं किए गए हैं.

युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर

इंजीनियरिंग क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए SAIL की यह भर्ती एक शानदार अवसर है. प्रतिष्ठित महारत्न कंपनी में काम करने का मौका न केवल पेशेवर विकास देगा बल्कि भविष्य में बेहतर करियर संभावनाओं के द्वार भी खोलेगा.

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