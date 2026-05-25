SAIL Vacancy: सेल में नौकरी पाने का शानदार अवसर, बस ये लोग कर सकते हैं आवेदन, 100000 मिलेगी सैलरी

SAIL Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे इंजीनियरिंग उम्मीदवारों के लिए शानदार अवसर सामने आया है. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) ने यंग प्रोफेशनल भर्ती 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती अभियान के तहत दुर्गापुर स्टील प्लांट (DSP), IISCO स्टील प्लांट (ISP) और अलॉय स्टील्स प्लांट (ASP) में कुल 48 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार SAIL की आधिकारिक वेबसाइट sail.co.in के करियर पेज पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 6 जून 2026 निर्धारित की गई है. इन पदों पर आवेदन करने से पहले उम्मीदवार नीचे दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

किन पदों पर होगी भर्ती?

SAIL द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह भर्ती प्रोजेक्ट्स डिवीजन, वर्क्स डिवीजन और मटीरियल्स मैनेजमेंट डिवीजन के लिए की जा रही है. भर्ती YP-1, YP-2 और YP-3 ग्रेड के अंतर्गत होगी. सबसे अधिक रिक्तियां IISCO स्टील प्लांट (ISP) में निकाली गई हैं. कुल 48 पदों में से 30 पद ISP, 16 पद DSP और 2 पद ASP के लिए निर्धारित किए गए हैं.

आवेदन की महत्वपूर्ण तारीखें

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 मई 2026 से शुरू हो चुकी है. उम्मीदवार 6 जून 2026 तक आवेदन फॉर्म भर सकते हैं. इसी दिन तक आवेदन शुल्क जमा करने की भी अंतिम तिथि तय की गई है. CBT परीक्षा और इंटरव्यू की तारीखों की जानकारी उम्मीदवारों को ईमेल, SMS और आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी.

शैक्षिक योग्यता और अनुभव

इन पदों के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय में B.E./B.Tech डिग्री होना अनिवार्य है. न्यूनतम 65 प्रतिशत अंक आवश्यक रखे गए हैं.

मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, IT, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे विषयों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

इसके अलावा संबंधित क्षेत्र में अनुभव भी जरूरी है।

YP-1 के लिए कम से कम 3 वर्ष

YP-2 के लिए 6 वर्ष

YP-3 के लिए 10 वर्ष का अनुभव मांगा गया है।

आयु सीमा और आवेदन शुल्क

भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई है.

YP-1 के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष

YP-2 के लिए 38 वर्ष

YP-3 के लिए 42 वर्ष तय की गई है.

देना होगा आवेदन शुल्क

उम्मीदवार जो कोई भी इन पदों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें आवेदन शुल्क के तौर पर 500 रुपये का भुगतान किया जाएगा.

चयन प्रक्रिया कैसी होगी?

उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT), एप्टीट्यूड टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. यदि आवेदनों की संख्या अधिक हुई तो पहले CBT के जरिए शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी. फाइनल मेरिट में CBT को 80 प्रतिशत और इंटरव्यू को 20 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा. चयनित उम्मीदवारों को मेडिकल टेस्ट भी पास करना होगा.

चयन होने पर मिलेगी सैलरी

SAIL द्वारा चयनित यंग प्रोफेशनल्स को आकर्षक मासिक रिटेनरशिप दी जाएगी.

YP-1: 70,000 रुपये प्रतिमाह

YP-2: 1,00,000 रुपये प्रतिमाह

YP-3: 1,40,000 रुपये प्रतिमाह

इसके अलावा प्रदर्शन के आधार पर हर साल वेतन वृद्धि का भी लाभ मिलेगा.