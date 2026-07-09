SAIL Vacancy: सेल में इन पदों पर निकली वैकेंसी, कल से आवेदन शुरू, 140000 होगी मंथली सैलरी

SAIL Recruitment 2026: अगर आप प्रतिष्ठित सरकारी कंपनी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए शानदार मौका है. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) ने Young Professionals Recruitment 2026 के तहत विभिन्न विभागों में 23 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं. आवेदन प्रक्रिया 10 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 31 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन केवल SAIL के आधिकारिक करियर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे.

इस भर्ती अभियान के तहत इंजीनियरिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डिजिटल लर्निंग, डेटा साइंस और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में कुल 23 रिक्त पद भरे जाएंगे. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति राउरकेला स्टील प्लांट और रांची स्थित SAIL इकाइयों में की जाएगी.

SAIL Young Professionals Recruitment 2026 के लिए ऐसे करें आवेदन?

उम्मीदवार सबसे पहले SAIL के आधिकारिक करियर पोर्टल पर जाकर Fresh Candidate Registration के जरिए वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा करें. इसके बाद यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करके आवेदन फॉर्म भरें. सभी जरूरी दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म सबमिट करें. अंतिम चरण में आवेदन फॉर्म का प्रिंट या PDF अपने रिकॉर्ड के लिए सुरक्षित रखें.

क्या है आवेदन शुल्क

इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों को 500 का आवेदन शुल्क जमा करना होगा. आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे.

चयन प्रक्रिया कैसी होगी?

SAIL की चयन प्रक्रिया पारदर्शी और मेरिट आधारित होगी. सबसे पहले सभी आवेदनों की स्क्रीनिंग की जाएगी. इसके बाद संबंधित पद के अनुसार उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) और पर्सनल इंटरैक्शन या केवल पर्सनल इंटरैक्शन के आधार पर किया जाएगा. CBT में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें 50 प्रश्न तकनीकी या प्रोफेशनल ज्ञान और 50 प्रश्न एप्टीट्यूड से होंगे. परीक्षा की अवधि 90 मिनट होगी.

CBT के बाद मेरिट के आधार पर 1:3 के अनुपात में उम्मीदवारों को पर्सनल इंटरैक्शन के लिए बुलाया जाएगा. अंतिम मेरिट सूची में CBT को 80 प्रतिशत और पर्सनल इंटरैक्शन को 20 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा.

योग्यता और आयु सीमा

इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 23 वर्ष होनी चाहिए. आयु की गणना 3 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी. प्रत्येक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता और अनुभव अलग-अलग निर्धारित किए गए हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में उपलब्ध है.

सैलरी और परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट

चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक मासिक रिटेनरशिप दी जाएगी.

Young Professional-1 (YP-1): 70,000 प्रतिमाह

Young Professional-2 (YP-2): 1,00,000 प्रतिमाह

Young Professional-3 (YP-3): 1,40,000 प्रतिमाह

बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों को हर साल 4% से 10% तक की वार्षिक वृद्धि भी दी जाएगी. SAIL ने यह भी स्पष्ट किया है कि आवश्यकता और उम्मीदवार की योग्यता के आधार पर चयन समिति किसी उम्मीदवार को उसके आवेदन किए गए स्तर से नीचे के ग्रेड पर भी नियुक्त कर सकती है. साथ ही भविष्य की रिक्तियों के लिए एक वेटिंग पैनल भी तैयार किया जाएगा.

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