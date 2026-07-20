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SAIL Vacancy: सेल में नौकरी की भरमार, बिना लिखित परीक्षा होगा सेलेक्शन, बेहतरीन है मंथली सैलरी

Sarkari Naukri SAIL Recruitment 2026: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) में नौकरी (Govt Jobs) की चाहत रखने वालों के लिए अच्छी खबर है. इन पदों पर आवेदन करने से पहले दिए गए बातों को ध्यान से जरूर पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: July 20, 2026 6:11:19 PM IST

SAIL Recruitment 2026 Sarkari Naukri: सेल में नौकरी पाने का एक अच्छा मौका है
SAIL Recruitment 2026 Sarkari Naukri: सेल में नौकरी पाने का एक अच्छा मौका है


SAIL Recruitment 2026: सरकारी क्षेत्र में करियर बनाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) ने 1110 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. इस भर्ती के तहत ट्रेड अप्रेंटिस, ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के पद भरे जाएंगे. इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट sail.co.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 26 अगस्त 2026 तय की गई है. ऐसे में योग्य उम्मीदवारों को समय रहते आवेदन पूरा करने की सलाह दी गई है.

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कितने पदों पर होगी भर्ती?

SAIL की इस भर्ती में कुल 1110 रिक्तियां उपलब्ध हैं. इनमें अलग-अलग श्रेणियों के पद शामिल हैं.

ट्रेड अप्रेंटिस: 421 पद
ग्रेजुएट/टेक्नीशियन अप्रेंटिस: 689 पद

यह भर्ती राउरकेला स्टील प्लांट के लिए की जा रही है.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती में वही उम्मीदवार आवेदन करने के योग्य हैं जिन्होंने नियमित (Regular) छात्र के रूप में संबंधित योग्यता परीक्षा पास की हो.

इसके अलावा:

उम्मीदवार ने वर्ष 2022, 2023, 2024, 2025 या 2026 में अपनी योग्यता परीक्षा पास की हो.
31 अगस्त 2026 तक उम्मीदवार की आयु 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
अन्य पात्रता संबंधी शर्तों की जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में उपलब्ध है.

ऐसी होगी आवेदन प्रक्रिया

ITI ट्रेड अप्रेंटिस:- ITI उम्मीदवारों को पहले Apprenticeship India Portal पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद लॉगिन करके SAIL Rourkela Steel Plant की अप्रेंटिसशिप अवसर (Apprenticeship Opportunity) में संबंधित ट्रेड का चयन कर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

ग्रेजुएट और डिप्लोमा अप्रेंटिस:- डिग्री और डिप्लोमा धारकों को NATS पोर्टल पर स्टूडेंट के रूप में पंजीकरण करना होगा. लॉगिन के बाद “Find Establishment” विकल्प में स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड, राउरकेला स्टील प्लांट का चयन कर अपनी इंजीनियरिंग शाखा के अनुसार आवेदन करना होगा.

ऑनलाइन आवेदन के बाद योग्य उम्मीदवारों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वॉक-इन प्रक्रिया में शामिल होना होगा.

ऐसे होगा चयन

SAIL अप्रेंटिस भर्ती 2026 में चयन पूरी तरह शैक्षणिक मेरिट के आधार पर किया जाएगा. उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए निर्धारित वेटेज प्रणाली अपनाई जाएगी.

10वीं के अंक: 30 प्रतिशत वेटेज
ITI/डिग्री/डिप्लोमा के अंक: 70 प्रतिशत वेटेज

मेरिट सूची में शामिल उम्मीदवारों को वॉक-इन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा.

वॉक-इन इंटरव्यू का स्थान

चयन प्रक्रिया के तहत वॉक-इन इंटरव्यू का आयोजन सेंट्रल रिक्रिएशन रूम, ट्रेनीज़ हॉस्टल, सेक्टर-5, राउरकेला, जिला सुंदरगढ़ (ओडिशा) में किया जाएगा. इंटरव्यू की तारीख और समय का विवरण आधिकारिक नोटिफिकेशन में दिया जाएगा.

यदि आप ITI, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग डिग्री धारक हैं और सरकारी क्षेत्र में अप्रेंटिसशिप का अवसर तलाश रहे हैं, तो SAIL की यह भर्ती आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकती है.

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Tags: home-hero-pos-3SAILSAIL Recruitmentsarkari naukri
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