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Safai Karmchari Bharti: बिना परीक्षा के चाहिए नौकरी, तो यहां फटाफट करें आवेदन, अप्लाई करने के बचे हैं चंद दिन

Sarkari Naukri Rajasthan Safai Karmchari Recruitment 2026: स्थानीय स्वशासन विभाग (LSG), राजस्थान में नौकरी (Govt Jobs) पाने का मन बना रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है. अप्लाई करने से पहले दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: September 25, 2026 12:24:49 PM IST

Sarkari Naukri Safai Karmchari Recruitment 2026: आवेदन करने के कुछ दिन बचे हैं.
Sarkari Naukri Safai Karmchari Recruitment 2026: आवेदन करने के कुछ दिन बचे हैं.


Rajasthan Safai Karmchari Recruitment 2026: राजस्थान में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है. स्थानीय स्वशासन विभाग (LSG), राजस्थान ने सफाई कर्मचारी (संविदा) के 24,752 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है. जिन अभ्यर्थियों ने अब तक आवेदन नहीं किया है, उन्हें आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है.

अब योग्य उम्मीदवार 13 अक्टूबर 2026 तक राजस्थान SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इससे पहले आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 28 सितंबर 2026 निर्धारित थी. विभाग ने यह अतिरिक्त समय जरूरी अनुभव प्रमाण पत्र हासिल करने और उसका सत्यापन कराने के साथ-साथ वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) प्रक्रिया पूरी करने के लिए दिया है.

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24,752 पदों पर भर्ती, आवेदन की बढ़ी अंतिम तारीख

राजस्थान स्थानीय स्वशासन विभाग ने विज्ञापन संख्या 01/2026 के तहत इस भर्ती की विस्तृत अधिसूचना जारी की थी. आधिकारिक जानकारी के अनुसार भर्ती के अन्य नियम और शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसलिए उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले मूल अधिसूचना में दिए सभी नियमों को ध्यान से पढ़ना चाहिए.

कितना है आवेदन शुल्क?

इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) के दौरान जमा करना होगा. अलग-अलग श्रेणियों के लिए शुल्क अलग निर्धारित किया गया है.

सामान्य/अनारक्षित वर्ग: 600 रुपये
SC, ST, OBC, MBC, EWS और सहरिया वर्ग: 400 रुपये
दिव्यांगजन और महिला उम्मीदवार: 400 रुपये

उम्मीदवारों को भुगतान से पहले अपनी श्रेणी के अनुसार लागू शुल्क की जानकारी आधिकारिक पोर्टल पर जांच लेनी चाहिए.

Rajasthan Safai Karmchari Eligibility: कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती की खास बात यह है कि उम्मीदवार के लिए किसी न्यूनतम औपचारिक शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं बताई गई है. हालांकि, कम से कम एक वर्ष का सफाई कार्य का व्यावहारिक अनुभव अनिवार्य है. यह अनुभव शहरी स्थानीय निकाय (ULB), केंद्र या राज्य सरकार के विभाग अथवा अधिकृत प्लेसमेंट एजेंसी से संबंधित होना चाहिए. उम्मीदवार के पास झाड़ू लगाने या सफाई कार्य से जुड़ा आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

Rajasthan Safai Karmchari Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक
Rajasthan Safai Karmchari Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

उम्र और निवास की शर्त

उम्मीदवार का राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है. आयु की गणना 21 जनवरी 2027 के आधार पर की जाएगी. इस तारीख को उम्मीदवार की उम्र कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए. आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी.

आवेदन में जल्दबाजी से बचें

जिन उम्मीदवारों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, उनके पास अब अतिरिक्त समय जरूर है, लेकिन अंतिम दिन का इंतजार करना जोखिम भरा हो सकता है. खासकर अनुभव प्रमाण पत्र और OTR से जुड़ी प्रक्रिया पहले पूरी कर लेना बेहतर रहेगा. आवेदन करने से पहले उम्मीदवार आधिकारिक अधिसूचना में अपनी पात्रता, दस्तावेज और अन्य शर्तों की जांच जरूर करें.

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