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RSSB Patwari Result 2026 Declared: पटवारी रिजल्ट rssb.rajasthan.gov.in पर जारी, ऐसे चेक करें मेरिट लिस्ट, कट-ऑफ

RSSB Patwari Result 2026 घोषित कर दिया गया है. 3,705 पदों के लिए मेरिट लिस्ट और कैटेगरी-वाइज कट-ऑफ जारी हो चुकी है. रिजल्ट डाउनलोड करने का तरीका और आगे की प्रक्रिया के बारे में यहां विस्तार से देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: July 9, 2026 9:53:51 PM IST

RSSB Patwari Result 2026 जारी हो गया है.
RSSB Patwari Result 2026 जारी हो गया है.


RSSB Patwari Result 2026 Declared: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने पटवारी भर्ती परीक्षा 2026 का बहुप्रतीक्षित परिणाम जारी कर दिया है. इस भर्ती अभियान के तहत राज्यभर में 3,705 पटवारी पदों को भरा जाना है. रिजल्ट के साथ बोर्ड ने मेरिट लिस्ट और कैटेगरी-वाइज कट-ऑफ मार्क्स भी अपनी आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित कर दिए हैं. लंबे समय से परिणाम का इंतजार कर रहे हजारों उम्मीदवार अब अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख सकते हैं और आगे की चयन प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर सकते हैं.

RSSB ने मेरिट लिस्ट PDF फॉर्मेट में जारी की है. इसमें उन सभी उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं जिन्हें भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. उम्मीदवार PDF डाउनलोड कर Ctrl + F (मोबाइल में सर्च विकल्प) की मदद से अपना रोल नंबर आसानी से खोज सकते हैं. यदि आपका रोल नंबर सूची में मौजूद है, तो आप अगले चरण के लिए पात्र माने जाएंगे.

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कैटेगरी-वाइज कट-ऑफ भी हुई जारी

रिजल्ट के साथ बोर्ड ने विभिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग कट-ऑफ मार्क्स भी जारी किए हैं. इससे उम्मीदवार अपने प्राप्त अंकों की तुलना निर्धारित कट-ऑफ से कर सकते हैं और अपने प्रदर्शन का आकलन कर सकते हैं. कट-ऑफ का विश्लेषण आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी उपयोगी साबित होगा.

शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को क्या करना होगा?

जिन उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट में हुआ है, उन्हें अब दस्तावेज़ सत्यापन (Document Verification) की प्रक्रिया में शामिल होना होगा. इसके लिए सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखना बेहद आवश्यक है. उम्मीदवारों को अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए. यदि दस्तावेजों में किसी प्रकार की त्रुटि या विसंगति पाई जाती है, तो उम्मीदवारी प्रभावित हो सकती है.

RSSB Patwari Result 2026 ऐसे करें डाउनलोड

RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं. 
इसके बाद Results सेक्शन में जाकर RSSB Patwari Result 2026 लिंक पर क्लिक करें.
मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड करें और उसमें अपना रोल नंबर सर्च करें.
साथ ही कैटेगरी-वाइज कट-ऑफ भी डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें.

चयन नहीं हुआ तो क्या करें?

यदि इस बार आपका नाम मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है. कट-ऑफ मार्क्स का विश्लेषण करके अपनी कमजोरियों को समझें और अगली भर्ती परीक्षाओं की तैयारी और बेहतर तरीके से करें. इस परीक्षा का अनुभव भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने में मददगार साबित हो सकता है.

RSSB जल्द ही दस्तावेज़ सत्यापन, नियुक्ति और जॉइनिंग प्रक्रिया से जुड़ी नई जानकारी जारी करेगा. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें, ताकि भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट छूट न जाए.

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