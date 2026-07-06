RSSB LDC Answer Key 2026 Release Date: राजस्थान LDC आंसर की जल्द होगी जारी, ऐसे करें डाउनलोड

RSSB LDC Answer Key 2026 Release Date: आरएसएसबी एलडीसी आंसर 2026 का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए जल्द अच्छी खबर मिल सकती है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) और जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जुलाई 2026 में जारी किए जाने की संभावना है. परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपनी Response Sheet और प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड कर सकेंगे.

5 जुलाई 2026 को आयोजित इस भर्ती परीक्षा के बाद लाखों उम्मीदवार अब अपने संभावित अंकों का आकलन करने और परिणाम का अनुमान लगाने के लिए आंसर की का इंतजार कर रहे हैं.

कब जारी होगी RSSB LDC Answer Key 2026?

हालांकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभी तक आंसर की जारी करने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखते हुए संभावना है कि जुलाई 2026 के दौरान प्रोविजनल आंसर की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी. बोर्ड सबसे पहले प्रोविजनल Answer Key जारी करेगा, ताकि उम्मीदवार यदि किसी उत्तर पर आपत्ति दर्ज कराना चाहें तो निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकें. इसके बाद सभी आपत्तियों की समीक्षा कर अंतिम उत्तर कुंजी (Final Answer Key) जारी की जाएगी.

रिस्पॉन्स शीट से मिलेगा प्रदर्शन का सही अनुमान

आंसर की के साथ उम्मीदवारों की Response Sheet भी जारी होने की उम्मीद है. इसमें परीक्षा के दौरान चुने गए सभी उत्तर दर्ज होंगे. अभ्यर्थी अपनी रिस्पॉन्स शीट की तुलना आधिकारिक आंसर की से करके अपने संभावित अंक आसानी से निकाल सकते हैं. यह प्रक्रिया परिणाम घोषित होने से पहले उम्मीदवारों को अपने प्रदर्शन का स्पष्ट अंदाजा लगाने में मदद करती है.

10,644 पदों पर हो रही है भर्ती

RSSB इस भर्ती अभियान के माध्यम से लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) और जूनियर असिस्टेंट के कुल 10,644 पदों को भरने जा रहा है. बड़ी संख्या में रिक्तियों के कारण इस भर्ती में लाखों उम्मीदवारों ने भाग लिया है, जिससे प्रतियोगिता काफी कड़ी मानी जा रही है.

RSSB LDC Answer Key 2026 ऐसे करें डाउनलोड

RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर Candidate Corner सेक्शन खोलें.

Answer Key लिंक पर क्लिक करें.

LDC Grade-II / Junior Assistant Answer Key 2026 का विकल्प चुनें.

PDF फाइल स्क्रीन पर खुल जाएगी.

इसे डाउनलोड करें और अपने उत्तरों का मिलान करें.

आपत्ति दर्ज करने का मिलेगा मौका

यदि किसी उम्मीदवार को किसी प्रश्न या उत्तर पर आपत्ति होती है, तो बोर्ड द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने का अवसर दिया जाएगा. उम्मीदवारों को आपत्ति के समर्थन में आवश्यक प्रमाण भी प्रस्तुत करने होंगे। सभी दावों की जांच के बाद ही अंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएगी.

RSSB LDC Answer Key 2026 उम्मीदवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज होगी, क्योंकि इसके माध्यम से वे अपने संभावित अंक जान सकेंगे और आवश्यकता पड़ने पर उत्तरों पर आपत्ति भी दर्ज कर सकेंगे. इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से RSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें और आंसर की जारी होते ही उसे डाउनलोड कर अपने उत्तरों का मिलान करें.

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