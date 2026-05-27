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RSSB Vacancy: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में निकली बंपर वैकेंसी, चाहिए होगी ये योग्यता, बढ़िया है सैलरी

RSSB Computer Instructor Recruitment 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बढ़िया मौका है. इन पदों पर आवेदन करने से पहले दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Last Updated: May 27, 2026 4:50:57 PM IST

RSSB Computer Instructor Recruitment 2026: सरकारी नौकरी पाने का एक बढ़िया मौका है.
RSSB Computer Instructor Recruitment 2026: सरकारी नौकरी पाने का एक बढ़िया मौका है.


RSSB Computer Instructor Recruitment 2026: राजस्थान में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने सीनियर और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के कुल 3951 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन 2026 जारी कर दिया है. इस भर्ती के तहत राज्य के स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा को मजबूत करने के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. जो कोई भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे आरएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

इस भर्ती का विज्ञापन संख्या 07/2026 के तहत जारी किया गया है, जिसमें सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर दोनों पद शामिल हैं. उम्मीदवार अब आधिकारिक नोटिफिकेशन के माध्यम से रिक्तियों, पात्रता मानदंड, परीक्षा पैटर्न और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

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आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां

RSSB ने इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 25 मई 2026 से शुरू करने की घोषणा की है. इच्छुक उम्मीदवार 23 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे, इसलिए उम्मीदवारों को समय रहते फॉर्म भरने की सलाह दी जाती है.

पदों का विवरण और परीक्षा कार्यक्रम

इस भर्ती में कुल 3951 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. परीक्षा दो अलग-अलग तिथियों पर आयोजित की जाएगी ताकि दोनों श्रेणियों के लिए चयन प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके.

सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर परीक्षा: 22 अगस्त 2026
बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर परीक्षा: 23 अगस्त 2026

यह व्यवस्था उम्मीदवारों को उनके पद के अनुसार बेहतर तैयारी का अवसर देती है।

योग्यता और आयु सीमा

इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है. हालांकि, आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी. शैक्षणिक योग्यता और अन्य पात्रता शर्तें आधिकारिक नोटिफिकेशन में विस्तार से दी गई हैं, जिन्हें आवेदन करने से पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना जरूरी है.

चयन प्रक्रिया कैसे होगी?

उम्मीदवारों का चयन मुख्य रूप से दो चरणों लिखित परीक्षा और दस्तावेज़ सत्यापन में किया जाएगा. लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा, जहां उनके शैक्षणिक और अन्य प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी.

कैसे करें आवेदन?

इच्छुक उम्मीदवार RSSB की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे.

क्यों खास है यह भर्ती?

यह भर्ती राजस्थान में कंप्यूटर शिक्षा को नई दिशा देने के साथ-साथ हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी का अवसर भी प्रदान करती है. 3951 पदों की बड़ी संख्या इसे इस साल की सबसे महत्वपूर्ण भर्तियों में से एक बनाती है.

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Tags: RSSBRSSB Recruitmentsarkari naukri
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