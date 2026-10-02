RRB Technician City Intimation Slip 2026 जारी, इस दिन से परीक्षा शुरू, ऐसे डाउनलोड करें सिटी स्लिप

RRB Technician City Intimation Slip 2026 Released: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने RRB Technician City Intimation Slip 2026 जारी कर दी है. जिन उम्मीदवारों ने टेक्नीशियन भर्ती के लिए आवेदन किया है और आगामी कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) में शामिल होने वाले हैं, वे अपने संबंधित रीजनल RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा की सिटी इंटिमेशन स्लिप चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

इस स्लिप के जरिए उम्मीदवारों को यह जानकारी मिलती है कि उनकी परीक्षा किस शहर में आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपनी सिटी स्लिप डाउनलोड कर लें और परीक्षा से पहले यात्रा से जुड़ी जरूरी तैयारी कर लें.

6 से 9 अक्टूबर के बीच होगी CBT

RRB Technician Recruitment 2026 की कंप्यूटर-बेस्ड परीक्षा 6, 7, 8 और 9 अक्टूबर 2026 को आयोजित की जाएगी. CBT में उम्मीदवारों को कुल 100 प्रश्न हल करने होंगे और परीक्षा के लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा. परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी लागू रहेगी। प्रत्येक गलत उत्तर पर उम्मीदवार के कुल स्कोर से 1/3 अंक काटे जाएंगे. इसलिए प्रश्न हल करते समय उम्मीदवारों को जल्दबाजी के बजाय सही उत्तर देने पर ध्यान देना होगा.

RRB Technician City Slip कैसे डाउनलोड करें?

अपने क्षेत्र की RRB की आधिकारिक वेबसाइट खोलें.

होमपेज पर Technician City Intimation Slip 2026 से संबंधित लिंक खोजें.

लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई लॉगिन जानकारी दर्ज करें.

सबमिट करने पर आपकी परीक्षा सिटी इंटिमेशन स्लिप स्क्रीन पर दिखाई देगी.

उसमें दर्ज जानकारी ध्यान से जांचें और स्लिप डाउनलोड कर लें.

भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल के लिए इसकी एक कॉपी सुरक्षित रखें.

ध्यान दें: सिटी इंटिमेशन स्लिप को एडमिट कार्ड के रूप में नहीं समझना चाहिए. परीक्षा में प्रवेश से संबंधित निर्देशों के लिए RRB द्वारा जारी आधिकारिक परीक्षा दस्तावेज और निर्देश जरूर देखें.

6557 टेक्नीशियन पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती अभियान के जरिए रेलवे में कुल 6,557 टेक्नीशियन पद भरे जाएंगे. इनमें 323 पद Technician Grade-I Signal और 6,234 पद Technician Grade-III के लिए निर्धारित हैं. इतनी बड़ी संख्या में पद होने के कारण बड़ी संख्या में उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होंगे. ऐसे में परीक्षा शहर की जानकारी पहले से मिलना उम्मीदवारों के लिए यात्रा और रहने की योजना बनाने में मददगार हो सकता है.

क्या है चयन प्रक्रिया?

RRB Technician Recruitment में चयन प्रक्रिया में CBT, Document Verification (DV) और Medical Examination शामिल हैं. CBT में प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. विभिन्न श्रेणियों के लिए CBT में न्यूनतम पात्रता अंक निर्धारित हैं. UR और EWS के लिए 40%, OBC-NCL के लिए 30%, SC के लिए 30% और ST के लिए 25% न्यूनतम अंक निर्धारित किए गए हैं.

उम्मीदवार परीक्षा से पहले सिटी स्लिप में दर्ज विवरण जांच लें और परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय रखें. परीक्षा से संबंधित किसी भी बदलाव या अतिरिक्त निर्देश के लिए केवल अपने क्षेत्रीय RRB की आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें.