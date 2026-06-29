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RRB Vacancy: रेलवे में नौकरी की भरमार, ITI, 10वीं पास के लिए शानदार अवसर, इस दिन से आवेदन शुरू

Sarkari Naukri RRB Technician Recruitment 2026: भारतीय रेलवे में नौकरी पाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए बढ़िया मौका है. जो कोई भी इसके लिए आवेदन कर रहे हैं, वे सबसे पहले दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: June 29, 2026 1:06:44 PM IST

RRB Recruitment 2026 Sarkari Naukri: रेलवे में नौकरी पाने का अच्छा अवसर है.
RRB Recruitment 2026 Sarkari Naukri: रेलवे में नौकरी पाने का अच्छा अवसर है.


RRB Technician Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए रेलवे में भर्ती का शानदार मौका आया है. रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने RRB टेक्नीशियन भर्ती 2026 का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 6,565 पदों पर टेक्नीशियन ग्रेड I (सिग्नल) और टेक्नीशियन ग्रेड III की नियुक्तियां की जाएंगी. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं.

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 जून 2026 से शुरू होगी और इच्छुक उम्मीदवार 29 जुलाई 2026 (रात 11:59 बजे) तक आवेदन कर सकेंगे. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.

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किन पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती में टेक्नीशियन ग्रेड I (सिग्नल) और टेक्नीशियन ग्रेड III के पद शामिल हैं. रेलवे के विभिन्न जोनों में इन पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. विस्तृत पदवार जानकारी और जोन-वार रिक्तियां विस्तृत अधिसूचना में जारी की जाएंगी.

शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

RRB Technician Recruitment 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना आवश्यक है. इसके साथ संबंधित ट्रेड में NCVT या SCVT से मान्यता प्राप्त ITI प्रमाणपत्र होना चाहिए. एक्ट अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन के योग्य हैं. वहीं टेक्नीशियन ग्रेड I (सिग्नल) के लिए संबंधित इंजीनियरिंग विषय में डिग्री या डिप्लोमा अनिवार्य होगा.

आयु सीमा की बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड I पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष निर्धारित की गई है. वहीं टेक्नीशियन ग्रेड III के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी.

चयन प्रक्रिया कैसे होगी?

उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में किया जाएगा. सबसे पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) आयोजित होगी. इसमें सफल अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के लिए बुलाया जाएगा. अंतिम चरण में मेडिकल परीक्षण होगा. सभी चरणों में सफल होने वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान की जाएगी.

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

ऑनलाइन आवेदन के लिए उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाएं. नया रजिस्ट्रेशन करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें. इसके बाद संबंधित CEN और रेलवे जोन का चयन करें. आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें. अंत में आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद उसका प्रिंटआउट भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें.

कितना मिलेगा वेतन?

चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन के साथ कई सरकारी सुविधाएं भी मिलेंगी.

टेक्नीशियन ग्रेड I (सिग्नल): 7वें वेतन आयोग के तहत पे लेवल-5 में 29,200 प्रतिमाह प्रारंभिक वेतन.
टेक्नीशियन ग्रेड III: पे लेवल-2 के तहत 19,900 प्रतिमाह प्रारंभिक वेतन.

इसके अलावा महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), परिवहन भत्ता (TA), चिकित्सा सुविधाएं, पेंशन लाभ और रेलवे यात्रा से जुड़े अन्य भत्तों का लाभ भी मिलेगा.

क्यों न छोड़ें यह अवसर?

यदि आप रेलवे में स्थायी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं और आवश्यक योग्यता रखते हैं, तो RRB Technician Recruitment 2026 आपके लिए बेहतरीन अवसर हो सकता है. आवेदन करने से पहले विस्तृत अधिसूचना ध्यान से पढ़ें और सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें, ताकि आवेदन प्रक्रिया बिना किसी परेशानी के पूरी हो सके.

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Tags: home-hero-pos-2RRBRRB Technician Recruitmentsarkari naukri
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