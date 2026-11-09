RRB PO Admit Card 2026 Out: जारी हुआ IBPS ऑफिसर स्केल-1 प्रीलिम्स का कॉल लेटर; कब है परीक्षा और कैसे करें डाउनलोड?

RRB PO Admit Card 2026 Out: बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है. इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) ने RRB PO भर्ती 2026 के ऑफिसर स्केल-1 प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड सोमवार यानी 9 नवंबर 2026 को जारी कर दिया गया है. जिन अभ्यर्थियों ने CRP RRB-XV भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे अब अपना कॉल लेटर आधिकारिक वेबसाइड पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं.

कब होंगे प्रीलिमिनरी एग्जाम?

एडमिट कार्ड जारी होने के साथ ही, एग्जाम का काउंटडाउन शुरू हो गया है. प्रीलिमिनरी एग्जाम 21 और 22 नवंबर, 2026 को होगा. इसलिए, कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे आखिरी मिनट का इंतज़ार किए बिना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और उस पर दिए गए एग्जाम सेंटर, तारीख और समय की जानकारी को ध्यान से देख लें.

RRB PO एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

कैंडिडेट्स नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं.

सबसे पहले, IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

होमपेज पर CRP RRB सेक्शन खोलें.

CRP RRB-XV ऑफिसर स्केल-I प्रीलिमिनरी एग्जाम कॉल लेटर लिंक पर क्लिक करें.

अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर डालें.

फिर, अपना पासवर्ड या जन्मतिथि और कैप्चा कोड डालें.

लॉगिन करने पर एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा.

इसे डाउनलोड करें और प्रिंटआउट ले लें.

कैंडिडेट लॉग इन करने के लिए IBPS RRB-XV के ऑफिशियल पोर्टल पर भी जा सकते हैं.

एडमिट कार्ड पर ये डिटेल्स ज़रूर चेक करें

कॉल लेटर डाउनलोड करने के बाद, कैंडिडेट उस पर डाली गई सारी जानकारी चेक कर लें. इसमें मुख्य रूप से ये डिटेल्स होंगी:

– कैंडिडेट का नाम और रोल नंबर

– रजिस्ट्रेशन नंबर

– एग्जाम की तारीख और शिफ्ट

– रिपोर्टिंग टाइम और एग्जाम सेंटर का पता

– कैंडिडेट की फोटो और सिग्नेचर

– एग्जाम से जुड़े ज़रूरी निर्देश

अगर कोई जानकारी गलत है, तो तुरंत IBPS से संपर्क करें.

एग्जाम सेंटर पर कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे?

कैंडिडेट को एग्जाम के दिन अपने एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट और एक वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड ज़रूर ले जाना चाहिए. पहचान के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, या पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है. आइडेंटिफिकेशन कार्ड पर दिया गया नाम एप्लीकेशन फॉर्म में दिए गए नाम से मैच करना चाहिए. ध्यान रखें कि सिर्फ़ अपने मोबाइल फ़ोन पर एडमिट कार्ड दिखाना काफ़ी नहीं है. कॉल लेटर पर दिए गए निर्देशों के अनुसार डॉक्यूमेंट्स के साथ एग्जाम सेंटर पहुंचें.