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RRB NTPC Vacancy: आरआरबी एनटीपीसी में निकली बंपर वैकेंसी, ग्रेजुएट के लिए है शानदार अवसर, बढ़िया होगी सैलरी

Sarkari Naukri RRB NTPC Recruitment 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) में नौकरी (Govt Jobs) पाने का मन बना रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है. जो कोई भी यहां आवेदन करना चाहते हैं, वे दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: September 26, 2026 11:58:24 PM IST

RRB NTPC Vacancy 2026 Sarkari Naukri: रेलवे में नौकरी पाने का मौका है.
RRB NTPC Vacancy 2026 Sarkari Naukri: रेलवे में नौकरी पाने का मौका है.


RRB NTPC Recruitment 2026: रेलवे में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे ग्रेजुएट युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है. रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी NTPC Graduate Recruitment 2026 के लिए शुरुआती सूचना जारी की है. भर्ती प्रक्रिया Centralised Employment Notice (CEN) 06/2026 के तहत होगी. इन पदों के लिए जो कोई भी अप्लाई करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती अभियान के जरिए ग्रेजुएट स्तर के NTPC पदों पर कुल 3,477 रिक्तियां भरी जाएंगी. आधिकारिक शुरुआती सूचना के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 6 नवंबर 2026 रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकेंगे. हालांकि, पदवार रिक्तियों, शैक्षणिक योग्यता, फीस और परीक्षा से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवारों को विस्तृत नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा.

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RRB NTPC Graduate 2026: कौन-कौन से पद शामिल?

CEN 06/2026 के तहत ग्रेजुएट लेवल के विभिन्न नॉन-टेक्निकल पदों पर भर्ती होगी. इनमें स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, सीनियर क्लर्क-कम-टाइपिस्ट समेत अन्य ग्रेजुएट कैटेगरी के पद शामिल हैं. इन पदों की जिम्मेदारियां और पात्रता अलग-अलग हो सकती हैं. इसलिए उम्मीदवारों को आवेदन से पहले संबंधित पद की शैक्षणिक योग्यता और अन्य अनिवार्य शर्तें विस्तृत नोटिफिकेशन में जरूर देखनी चाहिए.

RRB NTPC 2026 Selection Process: कैसे होगा चयन?

RRB NTPC Graduate भर्ती की चयन प्रक्रिया पद के अनुसार अलग हो सकती है. सामान्य तौर पर उम्मीदवारों को निम्न चरणों से गुजरना पड़ सकता है:

CBT 1 (कंप्यूटर आधारित परीक्षा)
CBT 2
संबंधित पदों के लिए Computer Based Aptitude Test (CBAT)
लागू पदों के लिए Typing Skill Test
डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन
मेडिकल एग्जामिनेशन

हर पद के लिए सभी चरण अनिवार्य हों, यह जरूरी नहीं है. संबंधित पद पर लागू चयन प्रक्रिया की अंतिम जानकारी विस्तृत भर्ती नोटिफिकेशन में दी जाएगी.

7वें CPC के तहत मिलेगा वेतन

शुरुआती सूचना के मुताबिक, RRB NTPC Graduate के विभिन्न पदों पर 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (7th CPC) के तहत निर्धारित पे लेवल लागू होगा. कुछ पदों के लिए पे लेवल 6 या संबंधित नियमों के अनुसार अन्य लेवल हो सकता है. वेतन, भत्ते और पदवार पे लेवल की सटीक जानकारी विस्तृत नोटिफिकेशन में स्पष्ट की जाएगी.

8 अक्टूबर से कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

उम्मीदवारों को आवेदन केवल आधिकारिक RRB वेबसाइटों के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा. आवेदन करते समय नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता और अन्य व्यक्तिगत जानकारी सावधानी से भरनी होगी.

उम्मीदवारों को सलाह है कि अंतिम समय की तकनीकी परेशानी से बचने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद जल्द फॉर्म भरें. साथ ही, आवेदन करने से पहले विस्तृत नोटिफिकेशन में योग्यता, उम्र सीमा, फीस, पदवार वैकेंसी और परीक्षा पैटर्न से जुड़ी सभी शर्तें जरूर जांच लें.

Tags: rrb ntpcRRB NTPC Recruitment 2026sarkari naukri
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