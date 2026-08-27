RRB NTPC UG CBT 2 Exam 2026: आरआरबी एनटीपीसी यूजी परीक्षा इस दिन होगी आयोजित, देखें यहां पूरा शेड्यूल

RRB NTPC UG CBT 2 Exam 2026: रेलवे में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट सामने आया है. रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने RRB NTPC UG CBT 2 Exam 2026 की तारीख घोषित कर दी है. नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) अंडर-ग्रेजुएट पदों के लिए दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 17 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी.

जिन उम्मीदवारों ने CBT 1 चरण पार किया है और CBT 2 में शामिल होने वाले हैं, वे अपने संबंधित रीजनल RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं.

RRB NTPC UG CBT 2 Exam 2026: कैसा होगा पेपर?

CBT 2 परीक्षा में उम्मीदवारों को 90 मिनट का समय मिलेगा. प्रश्न पत्र में कुल 120 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे. विषयवार प्रश्नों का वितरण इस प्रकार रहेगा:

जनरल अवेयरनेस: 50 प्रश्न

मैथमेटिक्स: 35 प्रश्न

जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग: 35 प्रश्न

परीक्षा का पैटर्न उम्मीदवारों से सामान्य जागरूकता, गणितीय क्षमता और तर्कशक्ति से जुड़े सवालों की तैयारी की मांग करता है. ऐसे में परीक्षा से पहले तीनों सेक्शन पर संतुलित फोकस करना जरूरी होगा.

कितने अंक जरूरी हैं?

अलग-अलग श्रेणियों के लिए न्यूनतम पात्रता प्रतिशत निर्धारित किया गया है. UR और EWS उम्मीदवारों के लिए 40%, OBC-NCL और SC के लिए 30%, जबकि ST उम्मीदवारों के लिए 25% न्यूनतम अंक निर्धारित हैं. PwBD उम्मीदवारों की संख्या आरक्षित रिक्तियों की तुलना में कम होने की स्थिति में न्यूनतम अंकों में 2 प्रतिशत तक की छूट दी जा सकती है.

RRB NTPC UG Exam Schedule 2026 कैसे चेक करें?

रीजनल RRB की आधिकारिक वेबसाइट खोलें.

होमपेज पर RRB NTPC UG CBT 2 Exam 2026 से संबंधित नोटिस खोजें.

परीक्षा तारीख वाले लिंक पर क्लिक करें.

खुलने वाली फाइल में परीक्षा की तारीख और संबंधित जानकारी देखें.

नोटिस डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए उसका प्रिंट सुरक्षित रखें.

ये भी पढ़ें…

UGC NET Result 2026 Date: यूजीसी नेट रिजल्ट ugcnet.nta.nic.in पर होगा जारी, ऐसे आसानी से करें चेक

College Placement: 1.31 करोड़ का चाहिए पैकेज, तो यहां से करें पढ़ाई, इस प्रोसेस से मिलता है एडमिशन

3058 पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 3058 अंडर-ग्रेजुएट पदों को भरा जाएगा. इनमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के 2424, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के 394, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के 163 और ट्रेन्स क्लर्क के 77 पद शामिल हैं.

RRB NTPC Selection Process क्या है?

RRB NTPC UG भर्ती में उम्मीदवारों को कई चरणों से गुजरना होगा. चयन प्रक्रिया में CBT 1, CBT 2, जहां लागू हो वहां कंप्यूटर-बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट (CBTST), डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन शामिल हैं. अंतिम चयन निर्धारित भर्ती प्रक्रिया और मेरिट के आधार पर किया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह है कि परीक्षा से पहले अपने रीजनल RRB की वेबसाइट पर उपलब्ध आधिकारिक नोटिस और निर्देश जरूर जांच लें.