RRB NTPC UG CBT-2 Admit Card 2026 Out: आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड जारी, इस दिन होगी परीक्षा, ऐसे करें डाउनलोड

RRB NTPC UG CBT-2 Admit Card 2026 Released | RRB NTPC UG CBT-2 Admit Card 2026 Out: रेलवे में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) का सपना देख रहे उन उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट है, जिन्होंने RRB NTPC Undergraduate CBT-1 परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली है. रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने अब NTPC UG CBT-2 Admit Card 2026 जारी कर दिया है. योग्य उम्मीदवार संबंधित RRB की क्षेत्रीय वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर अपना ई-कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं.

RRB NTPC UG CBT-2 परीक्षा 17 सितंबर 2026 को आयोजित की जानी है. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह है कि वे एडमिट कार्ड समय रहते डाउनलोड कर लें और परीक्षा केंद्र से जुड़ी जानकारी को अच्छी तरह जांच लें. इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://rrb.digialm.com/EForms के जरिए भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

किन उम्मीदवारों को मिलेगा CBT-2 Admit Card?

CBT-2 के लिए वही उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, जिन्होंने पहले चरण यानी CBT-1 में सफलता हासिल की है. लॉगिन करने के लिए उम्मीदवारों को आमतौर पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि और स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा दर्ज करना होगा. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दर्ज सभी विवरणों को ध्यान से पढ़ना बेहद जरूरी है. नाम, परीक्षा केंद्र या किसी अन्य जानकारी में गलती नजर आए तो उम्मीदवारों को संबंधित RRB से जल्द संपर्क करना चाहिए.

RRB NTPC CBT-2 Hall Ticket कैसे डाउनलोड करें?

RRB की आधिकारिक क्षेत्रीय वेबसाइट खोलें.

वेबसाइट पर CEN 07/2025 – Undergraduate सेक्शन तलाशें.

यहां उपलब्ध E-Call Letter/Admit Card लिंक पर क्लिक करें.

रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि और कैप्चा जैसी मांगी गई जानकारी दर्ज करें.

सबमिट करने के बाद CBT-2 का एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

हॉल टिकट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

एडमिट कार्ड में इन डिटेल्स को जरूर चेक करें

हॉल टिकट मिलने के बाद उम्मीदवार को अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, माता-पिता का नाम, फोटो, हस्ताक्षर, परीक्षा की तारीख, परीक्षा केंद्र का पूरा पता और परीक्षा संबंधी निर्देश जरूर जांचने चाहिए. किसी भी तरह की विसंगति मिलने पर आखिरी समय का इंतजार न करें.

परीक्षा केंद्र पर क्या ले जाना जरूरी है?

CBT-2 के दिन उम्मीदवार को एडमिट कार्ड के साथ वैध फोटो पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, लेकर जाना चाहिए. इसके अलावा आवेदन के दौरान इस्तेमाल की गई रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ रखना जरूरी हो सकता है. उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचना चाहिए और एडमिट कार्ड पर दिए सभी निर्देशों का पालन करना चाहिए. बिना वैध हॉल टिकट के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जा सकता है.